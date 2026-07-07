¿Qué resultado necesita Colombia vs. Suiza para jugar contra Argentina en el Mundial 2026?

El equipo de Néstor Lorenzo tiene una prueba muy dura ante Suiza en el Mundial 2026 por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Colombia mantiene intacta la ilusión de seguir avanzando en el Mundial 2026, pero para conseguirlo deberá superar un desafío de máxima exigencia frente a Suiza en los octavos de final. El equipo cafetero busca meterse entre los ocho mejores del torneo y quedar a un paso de las semifinales.

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Después de eliminar a Ghana en la ronda anterior, la selección dirigida por Néstor Lorenzo quiere seguir haciendo historia. Sin embargo, enfrente tendrá a una Suiza que también llega en gran nivel tras dejar en el camino a Argelia y que intentará imponer su experiencia en este tipo de partidos.

Al tratarse de un encuentro de eliminación directa, cualquiera de las dos selecciones sabe que no hay margen de error. Un empate al cabo de los 90 minutos llevará la definición al tiempo suplementario y, si la igualdad persiste, el clasificado se decidirá desde el punto del penal.

El resultado que necesita Colombia es simple: ganar. Si vence a Suiza en los 90 minutos, en el tiempo suplementario o en la tanda de penales, clasificará a los cuartos de final del Mundial 2026. En cambio, si pierde el encuentro, quedará eliminada de la Copa del Mundo.

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El ganador jugará contra Argentina en los cuartos de final

Quien consiga la clasificación entre Colombia y Suiza enfrentará a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se disputará el próximo sábado desde las 19:00 (hora de la CDMX) en el Kansas City Stadium, donde estará en juego un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

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