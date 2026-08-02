Dónde ver EN VIVO Toluca vs. Necaxa por el Apertura 2026: canales de TV y streaming

Toluca recibe a Necaxa por la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Estos son los canales de televisión y las plataformas de streaming que ofrecerán el encuentro en México y otros países.

Toluca recibe a Necaxa este domingo desde las 19:05 horas de la CDMX en el Estadio Nemesio Díez, por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Diablos Rojos intentarán volver a sonreír luego de la derrota sufrida en el Campeón de Campeones.

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El equipo dirigido por Antonio Mohamed no tuvo el inicio de temporada que esperaba y sabe que deberá reaccionar rápidamente si quiere volver a meterse en la pelea por todos los objetivos. Toluca apunta a ser protagonista nuevamente y necesita empezar a sumar resultados importantes para confirmar su candidatura.

Además, el conjunto escarlata sufrió las bajas de dos de sus principales figuras: Paulinho y Marcel Ruiz. La ausencia del delantero le quitó peso ofensivo al equipo, mientras que la salida del mediocampista significó perder a uno de sus jugadores más importantes en la creación y manejo del juego.

Toluca arrancó el Apertura 2026 con una victoria por 2-0 ante Chivas, pero luego cayó frente a Pumas y no pudo mantener el buen comienzo. En cambio, Necaxa llega con un presente ideal: los Rayos ganaron sus dos primeros partidos del campeonato y buscarán extender su racha positiva para mantenerse invictos.

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¿Dónde pasan el partido de Toluca ante Necaxa?

El partido entre Toluca y Necaxa por la tercera fecha del Apertura 2026 tendrá varias opciones para poder verse en vivo ya que será lo transmitirán por Canal 5, TUDN y ViX en México.

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