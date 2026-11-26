Se encuentra todo preparado en el Nou Camp para la disputa de uno de los grandes espectáculos de la semana. León recibirá a Cruz Azul por la ida de los cuartos de final, en el comienzo de una serie increíble de la Liguilla del futbol mexicano. El campeón pone en juego la corona y la revelación quiere dar el batacazo.

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Tanto los esmeraldas como los celestes jugarán sabiendo todos los demás resultados de la fase. Este duelo entre León y Cruz Azul será el último de los encuentros de ida de los cuartos de final del Apertura 2026. La primera ronda de ‘tú a tú’ de los Playoffs llegará a la mitad tras el desarrollo del compromiso desde Guanajuato.

En la previa de este enfrentamiento nocturno, los fanáticos encontraron problemas con la transmisión, ya que no lograban distinguir qué canal pasaba el partido de hoy. Sin embargo, será más difícil de lo habitual poder sintonizar este choque de Liguilla que se llevará a cabo en la casa de ‘La Fiera’ este jueves en segundo turno.

Cruz Azul recibe la visita del campeón [foto: Getty]

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Lo cierto es que este juego de ida de cuartos de final del Apertura 2026 no se podrá ver por TV abierta en México. Por esa razón es que en la grilla costó encontrar el compromiso. Los canales de las señales abiertas y gratuitas no lograron adquirir los derechos de transmisión de esta contienda entre el León y Cruz Azul.

Ahora bien, habrá todavía más trabas para poder seguir la transmisión del partido de Liga MX. Ni los canales de cable ni las plataformas gratuitas pasarán el duelo de Liguilla este jueves para el territorio mexicano. Eso dificultará el acceso de cientos de miles de hogares a la posibilidad de ver los acontecimientos desde el Nou Camp.

El primer encuentro de esta serie de la Fiesta Grande del futbol mexicano únicamente se podrá seguir por FOX One. El servicio de streaming online de la cadena televisiva cuenta con monopolio absoluto de la transmisión del León vs. Cruz Azul. Sólo mediante suscripción a esa plataforma podrán los aficionados ver el partido.