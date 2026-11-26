León recibe a Cruz Azul este jueves 26 de noviembre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 1 de la Liga MX, se disputará en el Estadio León. León viene de ganarle 2-1 a Santos Laguna y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Cruz Azul viene de caer 0-1 ante Chivas y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de León y Cruz Azul
León (4-1-4-1): Óscar García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas, Daniel Arcila, Rodrigo Echeverría, José Rodríguez, Fernando Beltrán, Ismael Díaz, Díber Cambindo. DT: Javier Gandolfi.
Cruz Azul (4-2-3-1): Andrés Gudiño, Alán Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Chagoya, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Érik Lira, José Paradela, Gabriel Fernández, Carlos Rodolfo Rotondi. DT: Joel Huiqui.
Bajas y ausentes de León y Cruz Azul
León:
- Luis Valadez (lesión en el pie)
- Ángel Estrada (ausencia)
- José Iván Rodríguez (expulsión)
Cruz Azul:
- Mateo Levy (lesión de rodilla)
- Amaury Morales (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de León y Cruz Azul: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 26 de noviembre
- Hora: 21:10 (hora de México)
- Estadio: Estadio León
- Historial: 41 cruces — León ganó 8, Cruz Azul ganó 23 y empataron 11
- Último antecedente: 02/11/2026: Cruz Azul 2-1 León
- Próximo partido de León: vs. Cruz Azul, lunes 30 de noviembre
- Próximo partido de Cruz Azul: vs. León, lunes 30 de noviembre