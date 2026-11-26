León y Cruz Azul se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Estadio León por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

León recibe a Cruz Azul este jueves 26 de noviembre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 1 de la Liga MX, se disputará en el Estadio León. León viene de ganarle 2-1 a Santos Laguna y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Cruz Azul viene de caer 0-1 ante Chivas y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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