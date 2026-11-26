Este jueves 26 de noviembre, León y Cruz Azul se verán las caras en su debut en la Liguilla del campeonato del segundo semestre del futbol mexicano. Los primeros tuvieron una fase regular de mayor a menor, y los otros, de menor a mayor. Han sido recorridos contrarios hasta este desafío en cuartos de final del Apertura 2026.

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Ahora bien, quede como quede el marcador final de la serie de Playoffs, estos clubes podrían reencontrarse… ¡en el mercado de invierno! Una de las novelas del próximo libro de pases podría estar protagonizada por León y Cruz Azul, en torno a una de las figuras de ‘La Fiera’. Uno podría quitarle al otro a uno de sus titulares.

Tal revelaron en la señal de FOX durante la emisión vespertina, ‘La Máquina’ está monitoreando la situación de Daniel Arcila, delantero del cuadro esmeralda. El atacante de la Selección Colombiana es uno de los nombres que estaría en carpeta de Cruz Azul para la siguiente ventana de traspasos. Y hoy los enfrentará en Liguilla.

Más allá de ser buenos futbolistas ambos cuando están en su mejor forma, la directiva celeste no estaría conforme con ‘Toro’ Fernández y Nico Ibáñez. Por esa razón, irán al mercado en diciembre a buscar dos delanteros para reforzar el ataque para Joel Huiqui. En esa intención, el futbolista de León sería uno de los apuntados.

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La idea de Cruz Azul sería traer un elemento más con características de “delantero centro”, y otro que se mueva más por todo el ataque, como sería Daniel Arcila. Actualmente, el colombiano no transita su mejor momento: lleva 8 juegos sin anotar. Sin embargo, eso no tapa que ha demostrado sobradas condiciones en la Liga MX.

León valora mucho a Daniel Arcila [Foto: Getty]

En su paso por León, hasta aquí Daniel Arcila participó directamente en 15 goles en 43 partidos disputados, con 12 tantos y 3 asistencias aportadas. Por esa razón, el club pedirá por lo menos el doble de los 2.5 millones de dólares que gastó para traerlo al futbol mexicano. Además, tiene la vidriera de haber llegado a la Selección.

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A la espera de lo que sucederá en el mercado de invierno, Daniel Arcila buscará cortar la mala racha ante Cruz Azul en estos cuartos de final del Apertura 2026. Quizás sea justo su siguiente club al que enfrentará hoy y al que pueda marcarle para ayudar a León a seguir avanzando en la Liguilla de esta Liga MX. ¿Habrá “ley del próximo” hoy en el Nou Camp?