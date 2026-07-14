Diego Cocca se despide de Atlas y habla sobre su salida

Estas fueron las palabras de Diego Cocca, luego de que a días de empezar el torneo se diera su salida de Atlas.

Este martes, a unos días de que Atlas debutara en el Apertura 2026, apareció Diego Cocca en sus redes sociales para dejar un mensaje de agradecimiento al equipo y para evitar las especulaciones que se han hecho al respecto por la salida del conjunto, después de que él logró obtener un bicampeonato para la institución rojinegra.

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“Por respeto a la gran afición rojinegra, a mi trayectoria y al profundo vínculo que me une a esta institución, considero indispensable dirigirme a ustedes para expresar mi posición respecto de los hechos que han rodeado mi salida del club”, de esta manera comenzó el técnico su mensaje y continuó mencionando lo mucho que ha dado por este equipo.

“Mi relación con Atlas FC siempre ha trascendido los logros deportivos. Mi decisión de regresar y asumir nuevamente la dirección técnica estuvo motivada únicamente por el amor a estos colores y por el compromiso inquebrantable con su gente. Dejé voluntariamente en un segundo plano proyectos personales, priorizando en todo momento la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo del equipo por encima de cualquier interés individual. Tanto mi permanencia como el trabajo diario de todo mi cuerpo técnico tuvieron siempre un único objetivo: el bienestar y el crecimiento colectivo de la institución.” Diego Cocca en Instagram

Sin embargo, tras la llegada de Grupo Prodi, el técnico dejó ver que sí hubo una mala información que lo involucraba. Y es que él no habría incumplido en ningún momento con todo lo que tenían pactado, por lo que dejó “mal parada” a la nueva administración cuando reconoció lo que habían hecho en cuestión de acuerdos.

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“Con el propósito de evitar especulaciones que puedan afectar la integridad profesional de las partes involucradas, considero necesario aclarar que, contrario a lo que se ha manifestado sobre una supuesta falta de acuerdo para la continuidad de nuestro proyecto, el contrato de trabajo correspondiente se encuentra debidamente firmado, formalizado y plenamente vigente entre las partes. Muestra de ese compromiso fue la planificación y ejecución, con absoluta dedicación y profesionalismo, de la totalidad de los trabajos de pretemporada previstos para el inicio del torneo.”, señaló.

“Mi reconocimiento a Grupo Orlegi por su gestión clave en la etapa más exitosa del club. A Grupo PRODI, más allá de no compartir y de sorprenderme profundamente la decisión de poner fin a nuestro vínculo sin una causa justificada, les deseo éxito en el desafío de construir un Atlas a la altura de su historia”, puntualizó Cocca en su escrito.

“Agradezco de corazón el afecto de la fiel afición rojinegra. Lamento que circunstancias ajenas a nuestra voluntad impidan continuar este proyecto que iniciamos con tanta ilusión. Mis mejores deseos al plantel, cuerpo técnico y trabajadores del club. Atlas siempre ocupará un lugar muy especial en mi vida. Con cariño, Diego Martin Cocca.” Diego Cocca

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En síntesis