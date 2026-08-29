Entérate qué canales y plataformas transmitirán el cruce entre los 'Zorros' y los 'Gallos Blancos'.

La programación de la Liga MX para este sábado tendrá su ‘kick-off’ en el Estadio Jalisco, ante una verdadera multitud que ya se prepara para vivir una tarde extraordinaira. Atlas y Querétaro se verán las caras hoy en Guadalajara, por el compromiso correspondiente a la sexta jornada de la fase regular del corriente Apertura 2026.

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¿Cómo llegan Atlas y Querétaro al juego del Apertura 2026?

Los ‘Zorros’ alcanzan este encuentro colocados en el 3° lugar del campeonato, con 12 unidades, luego de cosechar cuatro victorias y una caída, sin empates. En su última presentación, los dirigidos por Hernán Crespo vienen de conseguir un notable triunfo por 2-0 ante Cruz Azul en el Estadio Azteca fuera de casa.

Por su parte, los ‘Gallos Blancos’ arriban hasta aquí situados en la 11° ubicación del torneo, con 7 puntos, producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas. En su pasada actuación, el conjunto de Esteban González viene de sufrir una dura caída por 2-1 ante Toluca en condición de local en el Estadio Corregidora.

Atlas recibe a Querétaro en un partidazo [Foto: Getty]

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Cuándo y a qué hora juegan Atlas vs. Querétaro por el Apertura 2026:

El duelo entre ‘Zorros’ y ‘Gallos Blancos’ tendrá lugar HOY sábado 29 de agosto, con sede en el Estadio Jalisco, por la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. El enfrentamiento está estipulado para dar comienzo a partir de las 17.00 horas del Centro de México, en el primer turno de la agenda del día.

Dónde ver EN VIVO Atlas vs. Querétaro por TV en México:

El partido entre los equipos de Hernán Crespo y Esteban González no contará con transmisión por televisión este sábado en territorio mexicano por ningún canal. Al revisar la grilla de TV se podrá evidenciar que no habrá señales abiertas ni de cable que pasen gratuitamente ni por pago el cruce de hoy en Jalisco.

Dónde ver EN VIVO Atlas vs. Querétaro por streaming en México:

El encuentro entre los rojinegros y los albiazules se podrá seguir por medio de dos plataformas web. En forma gratuita, el mismo tendrá cobertura de Layvtime (por su sitio oficial y por su canal de YouTube). Por otra parte, el juego se podrá sintonizar en forma paga por meedio de la pantalla de ViX Premium.