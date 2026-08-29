Miguel Herrera se pelea con aficionado y pide su salida del Estadio Banorte

Tras el resultado ante León, un aficionado lo afrontó y esta fue la reacción del Piojo Herrera.

Este viernes el Atlante disputó la Jornada 6 del Apertura 2026 ante León. El equipo de Javier Gandolfi viene haciendo las cosas bien y obtuvo un empate de 1-1 en el Estadio Azteca. Sin embargo, a algunos aficionados no les gustó el resultado, por lo que al ver a Miguel Herrera comenzaron a insultarlo cuando terminó el partido.

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En un video viral de la usuaria paulinagodinez.m muestra cómo el aficionado que está justo en las gradas de salida de los jugadores comienza a hacerle señas obscenas al Piojo Herrera, pero como se sabe el estratega no se deja de nadie y comenzó a hacerse de palabras con él en lugar de irse directamente a los vestidores.

La pelea del Piojo Herrera con aficionado de León

En el metraje que comparten se puede ver que entre más se dicen de cosas, el seguidor se mantiene insultándolo, por lo que el Piojo se molesta más y decide acercarse al personal de seguridad pidiéndole que lo retire del Estadio Banorte. La persona encargada es probable que no sea quien tenga esa responsabilidad, por lo que se ve negado a hacerlo.

“Me lo dices aquí, porque si estuviéramos allá afuera, sabes cómo te cagas entero”, le grita al aficionado y luego va con el de seguridad para decirle: “De perdida sácalo”. Miguel Herrera

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El DT sigue mencionándole lo que está pasando y lo hace de manera molesta, pero al parecer no sería el indicado para hacerlo, por lo que se mantiene en su zona. De ahí se acerca personal de control y le dan una respuesta al entrenador, por lo que inmediatamente va y de manera burlona le dice al aficionado: “Sí, vas a volver a entrar, maricón”.

En síntesis