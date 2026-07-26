Dónde ver EN VIVO Necaxa vs. Rayados por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Necaxa y Rayados se enfrentan por una nueva jornada del Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, todos los detalles sobre el horario del partido, los canales de TV que lo transmitirán y las opciones de streaming online para seguir el encuentro en vivo.

Este domingo continúa la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Se disputarán los últimos dos partidos de la jornadas, con equipos que buscarán mantener el puntaje ideal en el comienzo del campeonato que promete estar peleado.

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Desde las 17:00 hs de la CDMX, Necaxa recibe a Rayados en el Estadio Victoria en busca de conseguir su segundo triunfo al hilo en el torneo y empezar la temporada de la mejor manera. Los de Martín Varini quieren dar la sorpresa de local.

Mientras que los regios, equipo que dirige Matías Almeyda, también vienen de sumar tres puntos en el primer partido y quieren seguir por el mismo camino para mantenerse entre los líderes del Apertura 2026 y demostrar que pueden ser candidatos.

Los Rayos vencieron 2-1 al Atlante en su primera presentación, mientras que el equipo de Monterrey hizo lo suyo tras ganarle por 3-2 a Santos Laguna en el debut del DT argentino, en un encuentro que dejó buenas sensaciones para La Pandilla.

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Dónde ver EN VIVO Necaxa vs. Rayados

El partido entre Necaxa y Rayados no se podrá ver por televisión abierta en México. La transmisión estará disponible exclusivamente a través de FOX One, plataforma de televisión y streaming de paga que cuenta con los derechos del encuentro.

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