¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de Austin FC vs. Xolos por la Leagues Cup 2026

Desde las 19:00 horas de la Ciudad de México, Xolos de Tijuana hará su debut en la Leagues Cup 2026 con el objetivo de conseguir una victoria que le permita comenzar con el pie derecho y dar un paso importante rumbo a la clasificación a la próxima instancia del certamen.
El equipo dirigido por Sebastián Abreu afrontará un desafío internacional ante Austin FC en el Q2 Stadium, un moderno recinto ubicado en Austin, Texas, que será escenario del estreno de ambos clubes en el torneo que reúne a equipos de la Liga MX y la MLS.
Tijuana llega a este compromiso con mucha confianza luego de un inicio de temporada positivo en el Apertura 2026. Xolos consiguió dos triunfos y un empate en sus primeros encuentros, resultados que lo colocaron en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga MX, compartiendo el liderato junto al Club América.
La alineación de Austin FC para enfrentar a Xolos en la Leagues Cup 2026
- Brad Stuver
- Brendan Hines-Ike
- Mateja Djordjevic
- Guilherme Biro
- Jon Gallagher
- Joseph Rosales
- Owen Wolff
- Besard Sabovic
- Facundo Torres
- Brandon Vázquez
- Myrto Uzuni
La alineación de Xolos de Tijuana para enfrentar a Austin FC
- Antonio Rodríguez
- Rafael Fernández
- Jackson Porozo
- Alejandro Gómez
- Pablo Ortiz
- Iván Tona
- Gilberto Mora
- Frank Boya
- Ramiro Arciga
- Diego Abreu
- Adonis Preciado
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En sintesis
- Xolos de Tijuana debuta ante Austin FC a las 19:00 horas en Leagues Cup.
- Sebastián Abreu dirige a Xolos de Tijuana, co-líder del torneo Apertura 2026.
- Gilberto Mora jugará como titular con Xolos en el Q2 Stadium de Austin.