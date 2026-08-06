¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de Austin FC vs. Xolos por la Leagues Cup 2026

Xolos debuta en la Leagues Cup y le toca visitar a Austin en busca de sus tres primeros puntos en el torneo internacional.

Desde las 19:00 horas de la Ciudad de México, Xolos de Tijuana hará su debut en la Leagues Cup 2026 con el objetivo de conseguir una victoria que le permita comenzar con el pie derecho y dar un paso importante rumbo a la clasificación a la próxima instancia del certamen.

Publicidad

El equipo dirigido por Sebastián Abreu afrontará un desafío internacional ante Austin FC en el Q2 Stadium, un moderno recinto ubicado en Austin, Texas, que será escenario del estreno de ambos clubes en el torneo que reúne a equipos de la Liga MX y la MLS.

Tijuana llega a este compromiso con mucha confianza luego de un inicio de temporada positivo en el Apertura 2026. Xolos consiguió dos triunfos y un empate en sus primeros encuentros, resultados que lo colocaron en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga MX, compartiendo el liderato junto al Club América.

La alineación de Austin FC para enfrentar a Xolos en la Leagues Cup 2026

Brad Stuver

Brendan Hines-Ike

Mateja Djordjevic

Guilherme Biro

Jon Gallagher

Joseph Rosales

Owen Wolff

Besard Sabovic

Facundo Torres

Brandon Vázquez

Myrto Uzuni

Publicidad

La alineación de Xolos de Tijuana para enfrentar a Austin FC

Antonio Rodríguez

Rafael Fernández

Jackson Porozo

Alejandro Gómez

Pablo Ortiz

Iván Tona

Gilberto Mora

Frank Boya

Ramiro Arciga

Diego Abreu

Adonis Preciado

En sintesis