Tabla de posiciones y goleo del Apertura 2026 de la Liga MX

Se disputó una nueva jornada de la Fecha 2 del Apertura 2026 de la Liga MX con algunos compromisos que marcan la continuidad de la Primera División de México. Fueron tres partidos en medio de la disputa del Campeón del Campeones 2026 entre Cruz Azul y Toluca.

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En el primer turno, Chivas derrotó en condición de local por 1-0 a Juárez y sumó sus primeros puntos tras debutar con derrota en el certamen nacional. En tanto, en el segundo turno, tanto Tigres UANL empató 2-2 ante Atlético San Luis y Atlas venció 1-0 a Santos Laguna.

Los resultados del sábado en el Apertura 2026:

Chivas (Alvarado) 1-0 Juárez

(Alvarado) Santos Laguna 0-1 Atlas (Zaldívar)

(Zaldívar) Tigres UANL (Gorriarán-Sánchez) 2-2 Atético San Luis (Llorente-Rodríguez)

Tabla de posiciones del Apertura 2026

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Tabla de goleo del Apertura 2026

¿Qué partidos se jugarán el domingo 26 de abril en la Liga MX?

La Jornada 2 aún no finalizó y este domingo 26 de julio finalizará con un solo duelo: