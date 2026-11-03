Fallece Carlos Albert Llorente, ¿quién era?

A través de las redes sociales de varios colegas suyos, se confirmó el fallecimiento de Carlos Albert a los 83 años de edad.

Este martes 3 de noviembre, a través de las redes sociales de varios colegas suyos, se confirmó el fallecimiento de Carlos Albert Llorente, quien fuera jugador profesional con Necaxa y además experiodista deportivo. A sus 83 años de edad parte de este mundo dejando un profundo dolor en el medio que lo vio desempeñarse.

Publicidad

¿Quién fue Carlos Albert?

Durante una década (1961-1971) fue jugador del conjunto de los Rayos, fungiendo como defensa central de la escuadra hasta su retiro. Ganó una medalla de Oro en los Juegos Panamericanos con la Selección Mexicana en Winnipeg 1967 y representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Pero más allá del futbol fue reconocido por su lucha a favor de los futbolistas.

En 1971, tras una serie de abusos contractuales, se convirtió en el primer futbolista en México en demandar a su club amparándose en la Ley Federal del Trabajo. Intentó formar el primer sindicato independiente de futbolistas para pelear por salarios justos y seguridad laboral. Esto provocó la molestia de los directivos de la liga, lo que derivó en presiones a sus compañeros y en su veto definitivo del fútbol mexicano, obligándolo a un retiro prematuro.

Dentro del medio deportivo formó parte de diversos programas desde 1978 en cadenas como Imevisión (ahora TV Azteca), CNI Canal 40, ESPN, Fox Sports, Radio Centro y La Octava. A lo largo de este trayecto cubrió6 Copas del Mundo y se le atribuye la creación del famoso término despectivo “ratones verdes” para la Selección Mexicana.

Publicidad

Además, en conjunto con José Ramón Fernández descubrieron el caso de “Los Cachirules” en Italia 90. Fue enoctubre de 2021, tras más de 40 años en los micrófonos que decidió poner fin a esta carrera dentro de los medios deportivos con la idea de abrir espacios para las nuevas generaciones.

¿De qué falleció Carlos Albert?

Hasta el momento no se han confirmado las causas de su muerte y se espera que en las próximas horas sea su familia quien informe más detalles sobre esta triste situación.

En síntesis

Carlos Albert falleció a los 83 años siendo exfutbolista y reconocido periodista deportivo.

falleció a los 83 años siendo exfutbolista y reconocido periodista deportivo. 1971 fue el año en que demandó al Necaxa por abusos en su contrato.

fue el año en que demandó al Necaxa por abusos en su contrato. Octubre de 2021 marcó su retiro definitivo tras más de 40 años en medios.