Dónde ver el Querétaro vs América hoy

Tanto Querétaro como el Club América disputarán el día de hoy su debut en el Apertura 2026 de la Liga MX. Este enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio La Corregidora, por lo que el conjunto de los Gallos Blancos podrá contar con su gente en uno de los partidos ante un rival complicado que le debe victorias a su afición.

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¿Dónde se transmite el Querétaro vs América?

Es por esta razón que al ser el conjunto queretano el equipo que juega como local, hay que mencionar que en cuestión de transmisión también podrá verse de manera exclusiva por la opción que el cuadro de los Gallos maneja, es decir, únicamente a través de la plataforma de streaming de FOX ONE, por lo que no va por TV abierta.

El partido se juega el día de hoy a las 21:10 horas del centro, por lo que se verá a través de esa plataforma mencionada. En esta ocasión no se hará por TV abierta en Canal 5, ya que sólo sería de esta manera en caso de que el conjunto local fueran las Águilas, pero en esta ocasión empiezan como visitantes su camino en la Jornada 1.

El resultado de este partido es sumamente importante para las dos escuadras, en el caso de los Gallos para que puedan conseguir los puntos desde el inicio, superando a uno de los rivales fuertes en la temporada, mientras que los azulcremas quieren empezar este camino de Guillermo Almada al mando con un triunfo.

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En síntesis