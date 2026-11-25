Toluca recibe a Atlas en el Nemesio Díez por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Este miércoles 25 de noviembre de 2026 da comienzo la emoción de la Fiesta Grande del fútbol mexicano con el partido de ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Deportivo Toluca recibe en la cancha del Estadio Nemesio Díez al Atlas FC a partir de las 19:00 hs (tiempo del centro de México), en el primer capítulo de una serie sumamente pareja entre el quinto y el cuarto clasificado de la fase regular.

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El conjunto escarlata llega a esta instancia tras finalizar en el quinto escalón de la tabla general con 27 unidades, cerrando el torneo con una racha positiva de tres encuentros sin derrota en casa, incluida una contundente goleada por 4-0 frente a Monterrey. Debido al criterio de desempate por posición en la clasificación, los Diablos Rojos están obligados a sacar ventaja frente a su afición antes de viajar a Guadalajara.

Por su parte, los Zorros arriba a la capital mexiquense instalados en la cuarta posición con 28 puntos, apenas una unidad por encima de su rival en turno. La escuadra rojinegra mostró una gran solidez fuera de casa durante toda la fase regular —cayendo únicamente en su visita previa al “Infierno”— y buscará rescatar un resultado favorable en los primeros 90 minutos para cerrar la eliminatoria en el Estadio Jalisco con el respaldo del reglamento a su favor.

La alineación de Toluca

Hugo Gonzál ez

ez Brian Garcí a

a Luan

Everar do López

do López Jesús Gallard o

o Érick G utiérrez

utiérrez Franco Romero

Nicolás Castro

Helinho

Alex is Vega

is Vega Paulinho

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La alineación de Atlas

Camilo Vargas

Édgar Zaldívar

Juan José Purata

Gaddi Aguirre

Milton Valenzuela

Aldo Rocha

Víctor Ríos

Luís Esteves

Kevin Zenón

Ryan Mmaee

Florián Monzón

En sintesis