Este miércoles 25 de noviembre de 2026 da comienzo la emoción de la Fiesta Grande del fútbol mexicano con el partido de ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Deportivo Toluca recibe en la cancha del Estadio Nemesio Díez al Atlas FC a partir de las 19:00 hs (tiempo del centro de México), en el primer capítulo de una serie sumamente pareja entre el quinto y el cuarto clasificado de la fase regular.
El conjunto escarlata llega a esta instancia tras finalizar en el quinto escalón de la tabla general con 27 unidades, cerrando el torneo con una racha positiva de tres encuentros sin derrota en casa, incluida una contundente goleada por 4-0 frente a Monterrey. Debido al criterio de desempate por posición en la clasificación, los Diablos Rojos están obligados a sacar ventaja frente a su afición antes de viajar a Guadalajara.
Por su parte, los Zorros arriba a la capital mexiquense instalados en la cuarta posición con 28 puntos, apenas una unidad por encima de su rival en turno. La escuadra rojinegra mostró una gran solidez fuera de casa durante toda la fase regular —cayendo únicamente en su visita previa al “Infierno”— y buscará rescatar un resultado favorable en los primeros 90 minutos para cerrar la eliminatoria en el Estadio Jalisco con el respaldo del reglamento a su favor.
La alineación de Toluca
- Hugo González
- Brian García
- Luan
- Everardo López
- Jesús Gallardo
- Érick Gutiérrez
- Franco Romero
- Nicolás Castro
- Helinho
- Alexis Vega
- Paulinho
La alineación de Atlas
- Camilo Vargas
- Édgar Zaldívar
- Juan José Purata
- Gaddi Aguirre
- Milton Valenzuela
- Aldo Rocha
- Víctor Ríos
- Luís Esteves
- Kevin Zenón
- Ryan Mmaee
- Florián Monzón
En sintesis
- Deportivo Toluca y Atlas FC se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por Cuartos de Final.
- Toluca finalizó quinto con 27 puntos, mientras Atlas ocupó el cuarto puesto con 28 unidades.
- Alexis Vega, Paulinho y Camilo Vargas destacan en las alineaciones en el Estadio Nemesio Díez.