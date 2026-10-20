Tigres vs. León: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 13 de la Liga MX

Tigres y León se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Estadio Universitario (UANL), por la jornada 13 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Tigres recibe a León este martes 20 de octubre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Universitario (UANL). Tigres necesita reencontrarse con el triunfo para no seguir perdiendo terreno en la tabla, mientras León llega golpeado después de una goleada en contra que dejó dudas sobre su funcionamiento.

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Ninguno de los dos está en los puestos de arriba, pero ambos todavía tienen margen para meterse en la pelea por la liguilla si encadenan resultados en las fechas que vienen.

La actualidad de ambos equipos

Tigres no logra encontrar regularidad: rescató un empate 1-1 como visitante ante Chivas en su último compromiso, después de haber ganado 3-2 de local frente a Toluca. Antes de eso había sumado de a tres también en casa contra Puebla. Con 14 puntos en 12 partidos, el equipo de la UANL está 13° y necesita hilvanar victorias seguidas para meterse en zona de clasificación.

León llega con una mancha reciente: cayó 5-3 como local frente a Club América en un partido que se le fue de las manos en defensa. Antes había empatado 1-1 de visitante ante Puebla y venía de ganarle 2-1 a FC Juárez en su cancha. Con 18 unidades está 7°, en zona de pelea, pero el golpe anímico de la última derrota pesa.

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El historial entre Tigres y León

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para Tigres: de 37 enfrentamientos ganó 15, León se quedó con 11 y hubo 11 empates. En cuanto a goles, Tigres también saca diferencia, con 48 convertidos contra 42 del conjunto esmeralda. El antecedente más reciente fue un 2-1 a favor de Tigres jugando en cancha de León.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/02/2026 León vs. Tigres 1-2 Liga MX 14/09/2025 Tigres vs. León 0-0 Liga MX 23/02/2025 León vs. Tigres 1-0 Liga MX 28/09/2024 Tigres vs. León 2-2 Liga MX 18/01/2024 León vs. Tigres 1-2 Liga MX 16/07/2023 Tigres vs. León 1-0 Liga MX 04/05/2023 León vs. Tigres 3-1 Concacaf Champions Cup 01/05/2023 León vs. Tigres 3-0 Liga MX 26/04/2023 Tigres vs. León 2-1 Concacaf Champions Cup 11/09/2022 Tigres vs. León 0-1 Liga MX

Horario del partido

México: 21:10 hs

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Por dónde ver el partido

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX, FOX One

Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Estrella TV, FOX One

Fubo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Estrella TV, FOX One Centroamérica: Azteca Deportes En Vivo

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chivas vs. Necaxa — martes 20 de octubre, 18:07 hs

FC Juárez vs. Atlante — martes 20 de octubre, 19:00 hs

Atlético San Luis vs. Querétaro — martes 20 de octubre, 19:00 hs

Toluca vs. Tijuana — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs

Atlas vs. Club América — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs

Puebla vs. Monterrey — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs

Pachuca vs. Cruz Azul — miércoles 21 de octubre, 21:10 hs

Santos Laguna vs. Pumas UNAM — miércoles 21 de octubre, 21:10 hs

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En síntesis