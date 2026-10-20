Tigres vs. León: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 13 de la Liga MX

Tigres recibe a León este martes 20 de octubre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Universitario (UANL). Tigres necesita reencontrarse con el triunfo para no seguir perdiendo terreno en la tabla, mientras León llega golpeado después de una goleada en contra que dejó dudas sobre su funcionamiento.
Ninguno de los dos está en los puestos de arriba, pero ambos todavía tienen margen para meterse en la pelea por la liguilla si encadenan resultados en las fechas que vienen.
La actualidad de ambos equipos
Tigres no logra encontrar regularidad: rescató un empate 1-1 como visitante ante Chivas en su último compromiso, después de haber ganado 3-2 de local frente a Toluca. Antes de eso había sumado de a tres también en casa contra Puebla. Con 14 puntos en 12 partidos, el equipo de la UANL está 13° y necesita hilvanar victorias seguidas para meterse en zona de clasificación.
León llega con una mancha reciente: cayó 5-3 como local frente a Club América en un partido que se le fue de las manos en defensa. Antes había empatado 1-1 de visitante ante Puebla y venía de ganarle 2-1 a FC Juárez en su cancha. Con 18 unidades está 7°, en zona de pelea, pero el golpe anímico de la última derrota pesa.
El historial entre Tigres y León
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para Tigres: de 37 enfrentamientos ganó 15, León se quedó con 11 y hubo 11 empates. En cuanto a goles, Tigres también saca diferencia, con 48 convertidos contra 42 del conjunto esmeralda. El antecedente más reciente fue un 2-1 a favor de Tigres jugando en cancha de León.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/02/2026
|León vs. Tigres
|1-2
|Liga MX
|14/09/2025
|Tigres vs. León
|0-0
|Liga MX
|23/02/2025
|León vs. Tigres
|1-0
|Liga MX
|28/09/2024
|Tigres vs. León
|2-2
|Liga MX
|18/01/2024
|León vs. Tigres
|1-2
|Liga MX
|16/07/2023
|Tigres vs. León
|1-0
|Liga MX
|04/05/2023
|León vs. Tigres
|3-1
|Concacaf Champions Cup
|01/05/2023
|León vs. Tigres
|3-0
|Liga MX
|26/04/2023
|Tigres vs. León
|2-1
|Concacaf Champions Cup
|11/09/2022
|Tigres vs. León
|0-1
|Liga MX
Horario del partido
- México: 21:10 hs
Por dónde ver el partido
- México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Estrella TV, FOX One
- Centroamérica: Azteca Deportes En Vivo
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chivas vs. Necaxa — martes 20 de octubre, 18:07 hs
- FC Juárez vs. Atlante — martes 20 de octubre, 19:00 hs
- Atlético San Luis vs. Querétaro — martes 20 de octubre, 19:00 hs
- Toluca vs. Tijuana — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
- Atlas vs. Club América — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
- Puebla vs. Monterrey — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
- Pachuca vs. Cruz Azul — miércoles 21 de octubre, 21:10 hs
- Santos Laguna vs. Pumas UNAM — miércoles 21 de octubre, 21:10 hs
En síntesis
- Tigres y León se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 13 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX y FOX One.
- Tigres suma 14 puntos en el torneo.
- León suma 18 puntos en el torneo.