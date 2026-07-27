La millonada que pagará Toluca por Federico Viñas

La llegada de Federico Viñas parecía que estaba trabada, después de que Toluca perdiera ante Cruz Azul el Campeón de Campeones y caer ante Pumas en la Jornada 2, la escuadra necesitaba llegar a un acuerdo con el uruguayo lo antes posible, por lo que de acuerdo con César Luis Merlo, ya está cerrado y sería nuevo jugador de los Diablos Rojos.

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Los equipos en Europa que querían a Federico Viñas

Y es que estaba el Spartak de Moscú, el Sevilla y el Whrexham como posibles equipos para llevarse al delantero. Pero de acuerdo con la misma fuente, el futbolista tenía ideas de mantenerse en Europa después de su paso por el Real Oviedo y donde le fue bien, pero el León tenía la última palabra para poder concretar su llegada.

¿Cuánto pagó Toluca por su delantero?

Sin embargo, Merlo menciona que aunque el equipo español se metió de última hora, la oferta que mandaba por él era mucho menor y no quisieron negociar. Es por ello que ahora llega al cuadro de Toluca por una cifra de 13.5 millones de dólares, un precio muy alto, tomando en cuenta que la mayoría de jugadores va de los 7 a los 10 MDD.

Pero eso no es todo, sino que de acuerdo con esta misma fuente Juan Pablo Domínguez que ahora esta en el cuadro felino, será totalmente de León, sin tener que pagarle el resto de la deuda que tenía con Toluca. Por lo que tomando en cuenta esto, las ofertas que venían del Viejo Continente se veían difíciles de superar.

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¿De cuánto tiempo es el contrato de Viñas?

El insider menciona que el contrato que tendrá Viñas con la escuadra escarlata será de cuatro años. Aquí llama la atención que estando en México, uno de sus principales problemas para poder despegar en el terreno de juego fueron las lesiones, por lo que tras soltar esta cantidad de dinero más el trueque de “Juanpi” esperaría que el charrúa le rinda lo necesario.

En síntesis