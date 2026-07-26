¿Se le cae a Toluca? 2 equipos se meten en la pelea por Federico Viñas

Este sábado Toluca perdió el Campeón de Campeones por la falta de gol. El hecho de no contar con muchas opciones de centros delanteros ha hecho que el conjunto no pudiera concretar las anotaciones que se esperaban para poder llevarse ese título. Por lo que se habló en plena transmisión de la posibilidad de que Federico Viñas llegara.

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Durante el partido se dio a conocer en Azteca Deportes que el cuadro de los Diablos Rojos ya ha intentado buscar al jugador del Real Oviedo, con la esperanza de poderlo concretar, pero que para él todavía estaba la idea de cerrar con un equipo de Europa antes de regresar a la Liga MX, por lo que estaban en la espera de una decisión.

Y es que para Antonio Mohamed es la prioridad y quieren saber la decisión final del uruguayo para poder definir si van al mercado en busca de otra opción, puesto que la prórroga para firmar a un futbolista se extiende hasta la última semana del mes de agosto, ante ello, aún quedaría mucho para poder cerrar el fichaje.

Los equipos en Europa que quieren a Viñas

El problema es que ya le salieron dos equipos, por los cuales sí podría alejarse de llegar al Estado de México. De acuerdo con la información de César Luis Merlo, el Sevilla sería el primer equipo que buscaría hacerse de los servicios del jugador, tomando en cuenta que se salvaron de irse a Segunda División y permanecen en LaLiga.

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La segunda opción es el Wrexham, un equipo de la Championship de Inglaterra que ha tenido un gran crecimiento y que le permitiría a Viñas mantenerse en el alto nivel. La misma fuente menciona que León está solicitando 13 millones y medio por su fichaje, por lo que alguno de estos equipos sí tendría la oportunidad de concretarlo.

En síntesis