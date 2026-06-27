¿Reemplazo de Bielsa en Uruguay será de la Liga MX?

La derrota lamentable que tuvo ayer Uruguay en Guadalajara ante España, hizo que el cuadro charrúa terminara con el sueño de levantar la Copa del Mundo, puesto que quedaron eliminados de la competencia. Esto representó muchas críticas hacia Marcelo Bielsa por supuestas decisiones tomadas dentro del partido y actitudes previas.

Publicidad

Aunque había otros jugadores como Luis Suárez o el propio Muslera entre los que pudieron romper vestidor y causar fallas que perjudicaron al equipo previo y durante el Mundial, la mayoría señaló al estratega por la manera en la que reaccionó ante la prensa e incluso con la salida prematura de Federico Valverde del juego.

¿El técnico de la Liga MX ideal para Uruguay?

Es por esta razón que comenzaron a pedir la salida del estratega en el país, aún cuando había otros factores, por lo que una de las situaciones fue que “no debían elegir a técnicos argentinos”, puesto que ahora la idea era postular a un uruguayo que tuviera buenos resultados trabajando a otros conjuntos, por lo que uno de los nombres que sonaba era uno de la Liga MX.

Si hablamos de un charrúa que hubiera trabajado ya con nuevos planteles, sin duda el ideal sería Guillermo Almada, el actual estratega del Club América. Apenas hace unas semanas habría sido nombrado como estratega de las Águilas y ahora suena como una de las opciones de los uruguayos para que ocupe el lugar de Bielsa.

Publicidad

El problema es que se ve muy poco probable que en el Nido lo dejen salir después de haberle dado un contrato y que de manera inmediata quiera irse. Además, se podrían buscar otras opciones para crear un proyecto y más adelante buscarlo con miras a las fuerzas básicas, que es donde mayor éxito ha tenido el estratega.

En síntesis