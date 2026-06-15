Marcelo Bielsa indignado por críticas sobre su polémica foto

Este lunes se llevó a cabo el duelo entre Uruguay y Arabia Saudita, donde el equipo de Marcelo Bielsa terminó con un empate a unos. El resultado parece ser escandaloso tomando en cuenta que el favorito para este partido era el cuadro charrúa, pero hubo algo más que llamó la atención en la conferencia de prensa con el DT.

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Bielsa molesto por la polémica foto de la FIFA

En la plática se le cuestionó a Bielsa cuál había sido la razón por la cual decidió posar de esa manera en su foto oficial de la FIFA para la Copa del Mundo, por lo que Marcelo explotó con la prensa y dio una explicación que hizo ver que era algo que realmente le incomodaba, porque había que dar una explicación que para él no tiene sentido.

“Tiene un límite lo que hay que explicar, si uno usa lentes, por qué usa lentes; si mira a los ojos, por qué mira a los ojos; si mira para arriba o para abajo…Tantas cosas hay que explicar, simplemente se buscan explicaciones a cosas que no necesitan ser explicadas. No hay nada de malo, se puede usar lentes, se puede mirar directo, se puede mirar hacia abajo, no tenemos una obligación de actuar como modelos”. Marcelo Bielsa

Y es que hay que recordar que en las imágenes que salen en las alineaciones previas a los encuentros, se le ve a Bielsa cabizbajo y casi sin ganas de posar para esa foto. Al final fue así, puesto que sólo deja ver que estaba mirando hacia abajo y cualquiera tiene la posibilidad de hacer el gesto que quiere sobre todo porque no son modelos.

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🇺🇾 Marcelo Bielsa al ser consultado sobre por qué miró hacia abajo en la foto oficial de la FIFA:



“No soy modelo, se buscan explicaciones en situaciones que no necesitan ser explicadas. No tenemos obligación de actuar como modelos, no hice nada malo”. pic.twitter.com/y8PyXg6qVl — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 16, 2026

A diferencia de la afición que lo tomó como algo divertido, el estratega no lo vio tan bien, al contrario no quería darse el tiempo de tener que salir a la rueda de prensa para aclarar esto. Sin embargo, se sabe que este tipo de actitudes son propias de su personalidad y fue así como también lo dio a conocer con su declaración.

En síntesis

Uruguay y Arabia Saudita empataron uno a uno este lunes en el Mundial.

empataron uno a uno este lunes en el Mundial. El director técnico Marcelo Bielsa criticó las preguntas sobre su foto de FIFA.

criticó las preguntas sobre su foto de FIFA. El estratega uruguayo justificó aparecer cabizbajo al afirmar que no son modelos.