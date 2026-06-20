El América viajó a España para realizar una parte de la pretemporada y estos dos futbolistas no se sumaron al plantel.

Todos los ojos del mundo están puestos en el Mundial 2026, pero los equipos de la Liga MX ya están trabajando desde hace semanas en la conformación de sus planteles de cara a la próxima temporada. En el caso del América también comienza un nuevo ciclo con Guillermo Almada.

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Después de la salida de André Jardine y del fin de este ciclo histórico para Las Águilas, en Coapa esperan volver a ganar con Guillermo Almada. El entrenador uruguayo ya habría comenzado a tomar decisiones fuertes en el plantel, en este caso acerca de Rodrigo Dourado y Vinícius Lima.

Según lo informado por el periodista David Medrano, los dos futbolistas ni siquiera viajaron a España a realizar la pretemporada con el plantel, por lo que está claro que Guillermo Almada no cuenta con ninguno de los dos para sus planes en Coapa.

Lo curioso es que tanto Rodrigo Dourado como Vinícius Lima son dos futbolistas nuevos en el América ya que llegaron en el mercado invernal pasado. Fueron pedidos de André Jardine y no seguirían en Las Águilas.

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Rodrigo Dourado no seguiría en el América (Getty Images)

El futuro de los brasileños

De acuerdo a David Medrano, la directiva está analizando qué hacer con ambos futbolistas debido a que tienen contrato vigente con el club. Una de las opciones es cederlos a préstamo al Atlante o a Puebla, pero todavía no está definida la situación de los dos brasileños.

Rodrigo Dourado viene de disputar 22 partidos con Las Águilas en el semestre pasado, mientras que Vinícius Lima jugó 16 encuentros con el conjunto azulcrema.

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Recordemos que el América desembolsó aproximadamente 2 millones de dólares por la ficha de Rodrigo Dourado. Por su parte, Vinícius Lima llegó a préstamo desde Fluminense así que quizás se puede cortar la cesión directamente. Se esperaba una renovación en el plantel del América y Guillermo Almada ya decidió no contar con los dos sudamericanos.

En síntesis