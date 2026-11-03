El cambio de entrenador en West Ham que podría beneficiar a Edson Álvarez en Europa

La temporada 2026-27 de Edson Álvarez ha transitado por un sendero completamente opuesto al esperado para una de las piezas angulares de la Selección Mexicana. Pese a mantener su jerarquía como referente indiscutible con el Tri, el mediocampista de contención ha padecido un ostracismo absoluto con el West Ham United, institución que atraviesa por una de las etapas más turbulentas y complejas de su historia reciente.

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Luego de marcharse cedido el curso anterior a las filas del Fenerbahce, la directiva del conjunto turco optó por no hacer efectiva la opción de compra definitiva, obligando al volante azteca a reportar nuevamente con los Hammers tras consumar su doloroso descenso de la Premier League. Sin embargo, pese a permanecer en la nómina del club londinense para encarar la Segunda División de Inglaterra, el futbolista quedó completamente al margen de la planeación deportiva a lo largo del semestre.

Tras disputar 75 minutos durante el debut oficial de la campaña frente al Portsmouth en la Carabao Cup el pasado 8 de agosto, el “Machín” desapareció de las convocatorias del primer equipo, sin siquiera ser contemplado como alternativa en el banquillo. Con la actividad del último fin de semana, el mediocentro hilvanó 15 compromisos consecutivos sin ingresar a la hoja de alineación oficial, panorama sombrío que podría dar un giro radical a partir de un drástico golpe de timón en la cúpula directiva.

¿Un cambio de rumbo a favor de Edson?

Este martes 3 de noviembre, el West Ham oficializó mediante un comunicado la destitución inmediata de Nuno Espírito Santo como director técnico de la escuadra estelar. Navegando en una decepcionante octava posición del Championship con un presupuesto salarial de categoría Premier League, el tropiezo 1-3 frente al West Bromwich Albion el sábado anterior terminó por sellar la salida definitiva del estratega portugués.

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“La Junta Directiva considera que un cambio es necesario en este momento para garantizar que los objetivos y las expectativas del Club se mantengan encaminados“, detalló la entidad en su misiva, informando que la búsqueda de un nuevo timonel está en curso y que, de forma provisional, una terna interina integrada por Mark Noble, Steve Potts y Gerard Prenderville asumirá el control de los entrenamientos.

De acuerdo con información adelantada por The Athletic, el principal candidato para ocupar la vacante en el banquillo del London Stadium es el británico Scott Parker. El estratega inglés, quien se encuentra disponible tras dirigir al Burnley el ciclo anterior, podría representar un auténtico salvavidas para reactivar la carrera de Edson Álvarez en el balompié británico.

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A lo largo de sus etapas formativas y profesionales al frente del Fulham y el propio Burnley, Parker se ha distinguido por estructurar un dibujo táctico 4-2-3-1 donde prioriza un doble pivote rocoso, de alta recuperación física y disciplina posicional. Si bien el relegamiento de Álvarez respondió en buena medida a discrepancias contractuales con la directiva, el arribo de un técnico con esa identidad táctica le caería como anillo al dedo al contención mexicano para reclamar un sitio protagónico en el once titular.

En síntesis