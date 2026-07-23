General Atlantic, uno de los principales inversores del Club América, tomó una decisión que modifica la planificación deportiva del equipo.

Un nuevo proyecto comenzó en el Club América y los cambios no pasan únicamente por el terreno de juego. Tras la salida de André Jardine como entrenador y la llegada de Guillermo Almada para iniciar una nueva etapa, la institución también atraviesa una profunda reestructuración en su conducción deportiva y administrativa.

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Parte de esa transformación se explica por el desembarco de General Atlantic. El grupo inversor adquirió una participación accionaria del club hace algunos meses y, desde entonces, comenzó a involucrarse cada vez más en las decisiones.

Aunque Santiago Baños continúa como presidente deportivo del América, las últimas informaciones indican que podría perder poder en la toma de decisiones. ya que el grupo inversor quiere cambiar algunas cosas.

De acuerdo con el periodista Luis Castillo, General Atlantic pretende operar con personal de su confianza y ya no tendría en sus planes a los colaboradores más cercanos a Santiago Baños. La información apunta a una reestructuración que podría modificar el funcionamiento de la directiva azulcrema en los próximos meses.

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General Atlantic, nuevo inversor del América, quiere operar con su propia gente.@mluiscastillo reveló que ya no contemplan al personal cercano de Santiago Baños. 😱🔥 #TeDaMásEmociones pic.twitter.com/69YXDCYoSY — La Octava Sports (@laoctavasports) July 23, 2026

La millonaria inversión con la que General Atlantic tomó protagonismo en el América

General Atlantic desembolsó poco más de 240 millones de dólares para quedarse con el 49% de las acciones del Club América, además de una participación en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) y en los terrenos aledaños al inmueble. La operación formó parte de una transacción global cercana a los 490 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los movimientos económicos más importantes en la historia reciente de la institución.

En sintesis

General Atlantic adquirió el 49% del América tras desembolsar 240 millones de dólares.

adquirió el 49% del América tras desembolsar 240 millones de dólares. Santiago Baños perdería influencia directiva tras la reestructuración con el grupo inversor.

perdería influencia directiva tras la reestructuración con el grupo inversor. Guillermo Almada asumió como nuevo entrenador tras la salida del brasileño André Jardine.