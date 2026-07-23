Los 'Culés' comienzan las pruebas de pretemporada y aquí te contamos cómo será la televisación del juego.

El FC Barcelona iniciará más seriamente su puesta a punto rumbo a LaLiga 2026/27, cuando dispute su primer amistoso de pretemporada este viernes por la mañana. Para comenzar con las pruebas de preparación, el primer rival será el CE Europa, un oponente que buscará causarle problemas al gigante del futbol español.

Publicidad

El Barcelona llega a este juego tras haberse consagrado campeón de la última Liga Española, sacándole bastante ventaja a sus escoltas Real Madrid y Atlético. El poderoso de Primera División no utilizará a sus habituales titulares y aprovechará a observar juveniles y la chance de los primeros minutos de algún refuerzo.

El CE Europa arriba a este encuentro luego de quedar eliminado en semifinales de los Playoffs del ascenso a Segunda División, sin lograr escalar una categoría. El equipo de Primera Federación (tercera división del futbol español) utilizará sus mejores piezas para medirse ante uno de sus mejores contrincantes históricos.

Flick inicia otra temporada como DT del Barca [Foto: Getty]

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs. CE Europa por un amistoso?

El partido entre los ‘Culés’ y los ‘Escapulats’ se llevará a cabo este viernes 24 de julio, con sede en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el centro de entrenamientos del Barca. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 06.00 horas del Centro de México (14.00 hora local), en uno de los primeros cruces de la jornada.

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. CE Europa por un amistoso?

El compromiso de preparación de este viernes, para mala fortuna de los fanáticos expectantes, no tendrá transmisión por TV o streaming en España ni en Latinoamérica. Por decisión del entrenador Hans-Dieter Flick, el cotejo se celebrará a puertas cerradas, para pulir los primeros errores. Más adelante habrá juegos televisados.

¿Cuántas veces se enfrentaron Barcelona y CE Europa antes del amistoso?

El historial entre estas dos instituciones comprende solo dos partidos: dos triunfos por penales del CE Europa en la final de la Copa Catalunya. En 1997, Barcelona cayó 4-3 por penales en la definición tras empatar 1-1; mientras que en 1998, perdió por 5-3 por penales también tras igualar 1-1. Los ‘Culés’ buscarán su primera victoria.