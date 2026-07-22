¿Se va en pleno Apertura? La MLS busca sacar a Alejandro Zendejas del Club América

Una de las máximas figuras de las Águilas está en la mira de la Major League Soccer y prepara una propuesta.

En tiempos de renovación de la plantilla del América con la llegada del uruguayo Guillermo Almada al banquillo de las Águilas, las compras y ventas empiezan a ser moneda corriente en Coapa. Uno de los nombres que está siendo mencionado para salir del Nido es Alejandro Zendejas, quien tendría destino de MLS.

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¿Alejandro Zendejas a la MLS?

Aunque no trascendió el club que estaría siguiendo de cerca la situación del atacante para intentar contratar sus servicios, lo cierto es que todo parece que la Major League Soccer prepara una oferta contundente para buscar ficharlo. Vale destacar que la ficha de Alejandro está valorada en 10 millones de dólares según el sitio Transfermarkt.

En ESPN se encargaron de revelar la información y manifestaron que América está dispuesto a negociarlo. Además, se hizo hincapié en que el contrato de Zendejas finaliza a mediados del 2027, por lo que, ante la falta de noticias sobre una posible renovación del vínculo, sería el momento ideal para obtener algo de dinero por su salida.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Informa @GusMenTV que Alejandro Zendejas tiene una oferta de un equipo de la MLS. pic.twitter.com/qAyVGYOWRM — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) July 22, 2026

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Por otro lado, en los últimos días se reveló que Zendejas tuvo una cirugía de limpieza articular en la rodilla derecha, por lo que estará fuera de la plantilla hasta que evolucionara de la mejor manera, aunque no dieron una fecha definida para su regreso.

De todas maneras, se espera que por lo menos dos meses no se cuente con Zendejas en el cuadro de Almada. Aunque cabe mencionar que aún tienen abierto el mercado de fichajes y podría llegar algún elemento que le permita ocupar su puesto en condiciones mucho más favorables para la plantilla de las Águilas.

En síntesis

La MLS prepara una oferta por Alejandro Zendejas , futbolista del club América.

, futbolista del club América. El valor del jugador está tasado en 10 millones de dólares , según Transfermarkt.

, según Transfermarkt. El contrato de Alejandro Zendejas con el equipo mexicano finaliza a mediados de 2027.