El delantero argentino está cerca de tener nuevo equipo en la Liga Profesional de Argentina tras su paso por la Liga MX.

La temporada 2026-27 de la Liga MX está en marcha con el desarrollo del Apertura 2026. Los 18 equipos de la Primera Divsión de México ya luchan por el título de la máxima categoría pero a su vez también trabajan en las altas y bajas de la plantilla.

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Un equipo que tuvo una salida en esta ventana de transferencia es Atlas, que finalmente tuvo la baja de Gustavo Del Prete que ahora en libertad de acción está buscando nuevo equipo. En las últimas horas, el periodista César Luis Merlo brindo detalles del futuro del jugador.

Así reveló el posible destino a través de un posteo en su cuenta personal de ‘X’, ex Twitter: “San Lorenzo está muy cerca de fichar a Gustavo del Prete. Hay negociaciones en fase final para que firme hasta diciembre de 2027 tras su salida de Atlas“.

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De esta manera, tras un gris paso por la Primera División de México, donde no pudo hacer pie ni en Pumas UNAM, Mazatlán o Atlas, el jugador argentino tendrá una nueva chance en su nación tras tener una gran paso por Estudiantes de La Plata entre 2021 y 2022.

También es pertinente señalar que el año pasado sufrió una esguince de rodilla que lo tuvo marginado de las canchas por más de un mes. A su irregular rendimiento futbolístico se le sumó lesiones que no le permitieron mostrar todo su potencial.

¿Cómo fue el paso de Gustavo del Prete en la Liga MX?

El jugador, que llegó en 2022 a México, disputó 102 compromisos en suelo mexicano juntando sus pasos por los Universitarios, Cañoneros y Zorros. Anotó 14 goles y realizó 9 asistencias, números que no estuvieron a la altura de la expectativa que había por lo que había mostrado en el Pincha.

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En síntesis