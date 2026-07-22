Las autoridades de los 'Felinos' han demostrado interés en el próximo capítulo del volante celeste.

Pasadas dos jornadas del Apertura 2026, todavía no ha habido movimientos concretos en la que se esperaba sea la gran novela del mercado de verano. Erik Lira aún no ha podido cumplir su sueño de llegar a Europa, dado que no han llegado las ofertas convincentes que Cruz Azul espera. Los días pasan y continúa sin haber novedades.

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Aunque sí hubo llamados de distintos clubes del exterior, las propuestas formales que llegaron han sido insignificantes al lado del valor de traspaso que en La Noria imaginan. Ante cada sondeo del extranjero, ‘La Máquina’ le ha puesto un precio millonario que muchos de los clubes pretendientes no están en posición de igualar o acercarse.

Bajo estas circunstancias adversas e inesperadas, no ha sido solamente el propio Erik Lira el que ha salido perjudicado de su, hasta el momento, trunco pase al Viejo Continente. Se ha podido saber que Pumas UNAM ha comenzado a presionar a sus pares de Cruz Azul para hacer la venta pronto, y no se pongan exigentes por demás.

Erik Lira en sus tiempos en Pumas [Foto: Getty]

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Así lo reveló Adrián Esparza Oteo, reconocido periodista que cubre la campaña celeste, que aseguró que en CU están muy al pendiente de su porcentaje de futura venta. Cuando Erik Lira sea transferido, a Pumas UNAM le corresponderá su propia parte de la suma final y Cruz Azul deberá pagarle el dinero que por contrato le atañe.

¿Qué porcentaje de Erik Lira tiene Pumas UNAM si lo vende Cruz Azul?

Producto de su traspaso inicial a ‘La Máquina’, el conjunto auriazul conserva un 20% de la ficha del mediocampista que viene de disputar la Copa del Mundo con la Selección. En ese sentido, por ejemplo, si Cruz Azul vende a Erik Lira en 10 millones, Pumas debe recibir 2 millones; si se vende en 20 millones, Pumas ingresará 4 millones.

En su momento, los ‘Felinos’ habían embolsado 4 millones de dólares por el 80% del pase cuando se lo vendieron a Cruz Azul, después de un largo tiempo en Ciudad Universitaria. Si en este libro de pases Erik Lira logra dar ese salto a Europa, se mejorará más todavía aquella transferencia inicial del futbolista que se formó en Cantera.