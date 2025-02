Javier Aguirre tiene como objetivo volver a llevar a la Selección de México a lo más alto y es por eso que está llevando a cabo su proyecto para poder lograrlo, más sabiendo que falta un poco más de un año para que se dispute el Mundial en tierras mexicanas.

Hace unos días atrás, el entrenador de ”El Tri” decidió visitar el centro de entrenamiento del Club América para analizar a ciertos jugadores y también lograr nacionalizar a una de las grandes figuras del conjunto Azteca, Álvaro Fidalgo. La idea del entrenador es que el español pueda ser convocado en las próximas fechas FIFA.

”Encabezado por Javier Aguirre, nuestro cuerpo técnico, visitó el Club América para mirar de cerca el trabajo de nuestros seleccionados e intercambiar puntos de vista. Muchas gracias por las atenciones, Club América”, escribieron desde la Selección Nacional de México.

Más allá de que el DT estuvo observando a ciertos futbolistas en particular, su visita al centro del América tenía otro objetivo que era platicar con André Jardine, entrenador del América. Si bien la comunicación fue en buenos términos, Aguirre le habría hecho un reclamo.

Según lo que reveló Francotirador en Récord, molesto por lo que pasó en la última convocatoria, Javier Aguirre le reclamó tanto a Jardine como a la directiva de Coapa que no le hayan prestado jugadores para que México dispute los amistosos ante Inter de Porto Alegre y River Plate.

Además, les pidió que de ahora en más puedan ayudar para llevar a México a lo más alto y que en el Mundial de 2026 puedan competir. Desde América dieron sus razones y explicaron que al tener el calendario muy ajustado optaron por no prestar a sus grandes figuras.

Javier Aguirre criticó a los clubes por no prestar jugadores para México

“Si me tiene molesto el hecho de que no está especificado en qué consiste el apoyo, y eso no decía el acuerdo. Entonces los clubes no tenían ninguna obligación, salvo moral, de prestarte o no jugadores, porque se jugará sin seleccionados, pero no dice: ‘cada club tendrá la obligación de ceder a dos jugadores, los que el técnico elija’, si eso hubiera dicho el papelin…”, expresó.