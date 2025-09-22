Es tendencia:
El gesto entre Sergio Ramos y Álvaro Fidalgo tras Rayados vs. América que pasó desapercibido para muchos

Los futbolistas españoles protagonizaron un momento tras el duelo entre los Albiazules y las Águilas por el Apertura 2025.

Por Agustín Zabaleta

Por la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados y América igualaron 2-2 en el Estadio BBVA, la casa de los Albiazules. Tras ir con ventaja de 2-0, el cuadro local se dejó empatar tras una gran reacción de las Águilas en los últimos minutos del encuentro.

¡Homenaje a Sergio Ramos! Club de Australia presenta un fichaje con un festejo de gol de Rayados

Con la alegría de unos y la amargura de otros, tras el partido los futbolistas se saludaron entre sí, pero la cámara tomó un particular momento. El volante Álvaro Fidalgo y el defensor Sergio Ramos, dos futbolistas con pasado en el Real Madrid, coincidieron en el cotejo.

Los españoles tuvieron participación en el encuentro y una vez que se dio el silbatazo final, protagonizaron un lindo encuentro que quedó grabado en redes sociales. Mientras el zaguero fue titular, el mediocentro saltó desde la banca en el complemento.

Una cámara en la tribuna del recinto captó el encuentro entre los futbolistas, quienes se fundieron en un abrazo y platicaron poralgunos minutos. Quien también fue a saludar al ex Sevilla y PSG fue Luis Ángel Malagón, a quien también abrazó el capitán del cuadro de Monterrey.

Los jugadores no compartieron campo de juego en Real Madrid ya que Fidalgo apenas disputó un compromiso con el primer equipo de los Merengues. Fue un 6-1 ante el Melilla por la Copa del Rey 2018-19. En cambio si jugó con Keylor Navas, Isco, Federico Valverde, Marco Asensio, entre otros, cuando ingresó en lugar de Vinicius Jr.

¿Cómo quedaron Rayados y América en la tabla de posiciones tras el empate?

Con el 2-2 final, Rayados perdió el liderato de la tabla de posiciones y se coloca 2° con 22 unidades, a dos del líder Cruz Azul que tiene 24. Por otro lado, América no les pierde pisada y es 4° con 18 puntos, uno menos que Toluca que marcha 3° con 19.

agustín zabaleta
