Rayados

El mensaje de Sergio Ramos tras el empate entre Rayados y América por la Liga MX: “Toca aprender”

El zaguero español de La Pandilla se expresó a través de sus redes sociales luego del 2-2 frente a las Águilas.

Por Juan Ignacio Barbieri

© IMGSergio Ramos disputó su octavo partido con Rayados en el Apertura 2025.

Sergio Ramos se expresó a través de sus redes sociales tras el empate 2-2 entre Rayados y América por la Jornada 9 del Apertura 2025. El zaguero español de La Pandilla dejó en claro cuáles fueron sus sensaciones del juego en el que su equipo desperdició una ventaja de dos goles durante la recta final del encuentro que se disputó en el Gigante de Acero.

Domenec Torrent se rinde ante América tras el decepcionante empate con Rayados: “Es uno de los grandes”

En ese sentido, el futbolista de 39 años aseguró que la intención del conjunto de Domenec Torrent era ir a por la victoria. Y pese a que los tres puntos se le escaparon de las manos, indicó que el partido le dejará una enseñanza tanto a él como a sus compañeros de cara a futuro.

“Queríamos ganar, pero nos llevamos un punto para seguir sumando. Toca aprender y seguir creciendo como equipo. Ahora ya pensando en el siguiente partido”, escribió el campeón del mundo con la selección española en 2010 en su cuenta personal de X (ex Twitter).

El mensaje de Sergio Ramos. (Captura de X)

El mensaje de Sergio Ramos. (Captura de X)

Cabe destacar que el partido ante América marcó el regreso de Sergio Ramos a la alineación titular albiazul tras haberse ausentado en el juego ante Querétaro (1-0) por acumulación de amarillas. Ante las Águilas disputó su octavo partido sobre nueve posibles en el Apertura 2025 (un gol) y el décimo de la temporada si se le suman los dos que jugó en el marco de la Leagues Cup.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados?

Rayados no contará con mucho tiempo de descanso ya que, al igual que los otros equipos de la Liga MX, tendrá acción de entre semana. Este miércoles 24 de septiembre visitará a Toluca en el Estadio Nemesio Diez desde las 20:10 horas del centro de México por la décima fecha del Apertura 2025 con el objetivo de recuperar el primer lugar de la clasificación perdido a manos de Cruz Azul.

Al respecto, vale mencionar que los regiomontanos se ubican en la segunda posición con 22 puntos, a uno de La Máquina de Nicolás Larcamón, que transcurrida la mitad de la fase regular permanece como el único equipo invicto en el torneo.

Juan Ignacio Barbieri
