Sergio Ramos se ha consagrado como uno de los futbolistas más emblemáticos del Siglo XXI en todo el mundo, gracias a su trayectoria llena de títulos y momentos icónicos. Con una carrera marcada por sus éxitos en Real Madrid y la Selección Española, se ganó el respeto de aficionados y rivales. Su carácter competitivo, su liderazgo y su capacidad para aparecer en instancias decisivas lo convirtieron en una figura reconocida globalmente.

Ahora bien, ya no sólo es el palmarés del marcador central quien lo ha vuelto más popular en todo el planeta, sino ahora también sus festejos de goles. En las últimas horas, un exótico equipo presentó un fichaje con un una característica celebración de SR4, utilizando un video reciente de una de sus últimas conquistas en el arco rival con los Rayados.

El equipo en cuestión es el South Melbourne FC, conjunto que milita en la Segunda División de Australia y que es poco reconocido internacionalmente, pese a que es una institución con más de sesenta años de vida (nacida en 1959). Con un estadio para poco más de siete mil espectadores, es uno de los clubes más humildes de la categoría.

Este club fue tendencia en las redes sociales esta semana, luego de haber presentado al japonés Yuki Uchida con un video donde aparece Sergio Ramos. Allí, la cuenta oficial empleó su festejo del “teléfono”, para realizar un anuncio más gracioso involucrando también al protagonista que fue incorporado por el elenco australiano para este segundo semestre.

Yuki Uchida es un extremo derecho que tiene apenas 24 años de edad, por lo que creció y seguramente tiene de ídolo a Ramos, y ante la posibilidad de imitarlo para la presentación de su nuevo equipo no dudo en decir que sí e interpretarlo. El atacante, que viene de marcar once goles en veinticinco juegos, espera que el capitán de Rayados le traiga suerte en esta nueva etapa.

Si bien no fue la intención original del conjunto oriental, esto deja en evidencia parte de los beneficios de la contratación de Ramos para los Rayados, ya que lleva a la marca Monterrey alrededor de todo el mundo, llegando como en este caso a puntos del planeta totalmente alejados y a otros clubes de menor renombre y donde igual se da el alcance de ‘La Pandilla’.

