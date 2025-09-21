En el marco de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados empató 2-2 ante América en condición de local y perdió el liderato de la tabla de posiciones. El conjunto regiomontano mostró una buena versión en el primer tiempo pero se quedó estancado en el complemento.

ver también ¿Qué motivó realmente a Anthony Martial a fichar por Rayados en la Liga MX?

Las Águilas se lo empataron en los últimos 10 minutos, donde tras estar 0-2 abajo en el marcador lograron remontar para al menos llevarse un punto a la capital mexicana. Además, también lo hicieron contra un equipo que podía escapárseles para lo que es la lucha por el liderato.

Tras esto, el director técnico de los Albiazules, Domenec Torrent, habló en conferencia de prensa y se refirió a lo sucedido en el campo de juego: “No quitaré méritos a América, es uno de los grandes, no digo ninguna barbaridad y es un equipo que me asustaba porque decían que estaban en crisis“.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Y continuó: “América es América, puede venir perdiendo partidos, pero es América y hoy les ayudamos, son las dos cosas. Ellos te dejan muchos espacios atrás, te atacan con siete jugadores. No les quitaré mérito, pero nosotros lo pudimos hacer mejor“.

Por último, habló del debut de Anthony Martial: “Con Anthony es día a día, no ha dormido por el jetlag, lo tienes más cuando vienes de Europa. Yo he hablado con él, me dijo que estaba para ayudarme, durmió cuatro horas. Es poco a poco y cuando él me diga porque venía entrenado, había jugado 60 minutos en un amistoso, no estaba parado”.

Publicidad

Publicidad

ver también Domènec Torrent reveló el objetivo de Rayados en la Liga MX antes de enfrentarse con América y Toluca

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 10 del Apertura 2025, Rayados estará jugando el próximo miércoles 24 de septiembre desde las 20:05 horas (Ciudad de México) en condición de visitante ante Toluca en el Estadio Nemesio Díez, en lo que promete ser un gran duelo contra el campeón defensor de la Liga MX.