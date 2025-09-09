Es tendencia:
SELECCIÓN MEXICANA

 La jugada inesperada de Javier Aguirre con Álvaro Fidalgo que podría cambiar todo en la Selección Mexicana

El entrenador del seleccionado mexicano quiere contar con el futbolista español pensando en lo que se viene.

Por Ramiro Canessa

Álvaro Fidalgo sería convocado en México.

La Selección Mexicana tuvo la suerte de no tener que disputar las eliminatorias CONCACAF de cara al próximo Mundial, ya que será una de las sedes junto a Estados Unidos y Canadá. Por ese motivo, el equipo de Javier Aguirre se ha estado preparando desde hace tiempo para llegar a la competición con la ilusión de competir en grande.

Disputaron algunas competencias en las que supieron salir campeones, como la CONCACAF Nations League y la Copa Oro, mientras que de ahora en más serán solo amistosos de preparación para encontrar la mejor versión del equipo para lo que viene.

Hay algunos futbolistas que ya tienen su lugar asegurado en la competición más importante del mundo, mientras que otros todavía deberán ganárselo a base de rendimientos. Y es por ese motivo que el entrenador ha probado distintas variantes.

Desde hace un largo tiempo se viene hablando sobre la posibilidad de que un extranjero que brilla en el futbol mexicano desde hace años, pueda representar a México. Se trata de Álvaro Fidalgo, futbolista del Club América, que está mostrando un gran nivel.

El español ya está desde hace varios años en el país y nunca descartó esa posibilidad, pero lo cierto es que por reglamento FIFA todavía no puede hacerlo, ya que debe cumplir 5 años residiendo en México, algo que pasará recién en febrero de 2026.

¿Fidalgo a México?

Según informó el periodista León Lecanda, Javier Aguirre planea comenzar a integrar a Fidalgo en los microciclos de la Selección Mexicana para que se familiarice con el estilo y las dinámicas de trabajo del equipo, aunque todavía no podrá jugar oficialmente.

