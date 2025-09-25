¿Atlante se hace de la plaza de un equipo de la Liga MX para volver a la Primera División de México?

La noticia de la vuelta de los ascensos y descensos a la Liga MX fue una enorme noticia para los conjunto de la Liga de Expansión MX. Pese a esta cuestión, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) impondrá una serie de requisitos para aquellos conjuntos que deportivamente se hayan ganador el derecho a ascender.

En esa vía, Atlante y Leones Negros de la UdeG son los únicos clubes que cumplen con los requisitos solicitados por la FMF para obtener la certificación. Apuntan a ser invitados a la máxima categoría del futbol mexicano, por lo menos, en un futuro cercano.

Sin embargo, acorde a W Deportes, existe un escenario donde podría haber una salida y una entrada al torneo. Eso si, el plan de los directivos del torneo es expandir el cupo de participantes de la máxima categoría, pasando de 18 a 20 conjuntos.

Pero en caso que eso no se de, el cuadro blaugrana tiene previsto comprar uno de los cupos. Y esto sería adquiriendo una de las franquicias actuales como lo es Puebla. Los rumores de la venta de la Franja vienen con fuerza a raíz de la intención de erradicar la multipropiedad en la Primera División de México.

Los Franjeados están en una polémica por quién sería el dueño acorde a lo informado por Marca. Ricardo Salinas Pliego sería el propietario, quien también lo es de Mazatlán. De esta manera, está la opción de que la plaza sea vendida a Emilio Escalante, presidente de Atlante, bien visto por los dueños de la Liga MX tras deslindarse de la demanda de seis clubes del Expansión MX ante el TAS.

¿Leones Negros también puede subir a la Liga MX?

En el caso de los Melenudos, también buscan el cupo N°20 en caso de que se aplique la expansión de equipos en la elite mexicana. No tienen pensando hacerlo comprando una plaza de otro equipo pero si son amplios favoritos junto a Atlanta para ascender en caso de que lo primero ocurra.