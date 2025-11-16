Aunque hubo una problemática con Portugal desde el mes pasado en la Fecha FIFA, el equipo no clasificó cuando ya se esperaba, pero una victoria ante Irlanda en este mes de noviembre le hacía ganarse su lugar en el Mundial 2026, pero extrañamente no lo consiguieron en ese encuentro por lo que ahora se tenían que esperar a este domingo.

Ahora el equipo consiguió la clasificación de la escuadra lusitana, con esto ahora sí se confirmaba que Cristiano Ronaldo y Portugal tenían su lugar en la próxima Copa del Mundo. De esta manera, México ya también se quedó con la confirmación del partido amistoso que sostendrán ante la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Azteca(Estadio Banorte).

¿A qué otro estadio va Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con la información de David Medrano de Azteca Deportes, el equipo portugués ahora sí ya tendrá listo este partido para el próximo 28 de marzo, donde se espera que CR7 pueda llegar a este encuentro y es que se mencionó que había dudas debido a que fue expulsado, pero en los partidos amistosos no se contemplarían esas suspensiones.

Pero la misma fuente ha dado a conocer que no será el único partido que tenga en la zona de Concacaf, sino que en esta ocasión también se medirán ante otro de los anfitriones, Estados Unidos. Este duelo según Medrano será precisamente tres días antes, es decir el 25 de marzo, por lo que la selección de Portugal vendrá desde antes.

Hasta el momento no se han confirmado por parte de los medios oficiales, por lo que se espera que antes de que termine el año estarían confirmando no sólo las fechas y los horarios, sino que además estaría ya la venta de los boletos para estos dos partidos los cuales, se sabe de antemano que tendrán una muy buena entrada.

