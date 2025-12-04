Rayados, que había cerrado la segunda parte del año de manera irregular, está mostrando un gran rendimiento en la Liguilla y mantiene la ilusión de llegar a la final del Torneo Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

Este miércoles, los regios se impusieron 1-0 a Toluca en el Gigante de Acero gracias a un gol de Germán Berterame, dejando todo abierto para la definición el próximo sábado en el Nemesio Díez, donde los Diablos Rojos buscarán aprovechar la localía.

A pesar del triunfo, Domènec Torrent se mostró inconforme con el arbitraje del encuentro: “Que el árbitro también respete cuando haya faltas para los dos equipos. Hoy me ha parecido, sobre todo, es para analizar lo de Canales. Tenemos un jugador diferencial aquí y cada vez lo agarran, ya no lo digo por este partido. Siempre les digo a los árbitros que el talento mexicano se tiene que cuidar, de los jugadores, no te digo europeos o extranjeros”, señaló el entrenador.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Y agregó: “Me preocupa más esto, que se vuelva un partido de cuando tengas el balón falta y falta… Pero siempre se los digo a los árbitros sobre los jugadores talentosos mexicanos, nosotros tenemos varios, Iker, Fidel, Urias que ha jugado hoy. A partir de aquí espero que nos toque un arbitraje correcto”.

Domènec Torrent ya palpita la vuelta ante Toluca

El técnico español también habló sobre la estrategia de Rayados para el partido de vuelta. “Tenemos que ser contundentes arriba. Seguramente en eliminatorias llegas tres o cuatro veces y eres contundente y marcas dos o tres goles, todo cambia. Sabemos todo eso, de la altitud y que ellos en su campo marcan muchos goles y disparos de larga distancia, porque el balón vuela allá por la altura”, explicó.

Y completó su análisis: “Si nosotros pensamos que vamos a salir con una defensa de seis o de siete, no nos va a alcanzar. Tenemos que tener personalidad, que este equipo lo tiene, y tener el balón. Esa es la clave para manejar el juego y generar las oportunidades que nos permitan definir la serie en nuestra casa”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis