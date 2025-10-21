Para fortuna de la afición, la acción en la Liga MX no se detiene: esta semana habrá “fecha doble” y ya comienza un nuevo trajín de partidos. Mientras en Europa hay Champions League, aquí la actividad no queda atrás y se desarrollará la jornada 14 del Torneo Apertura 2025. A continuación, conoce cuáles serán los duelos de turno y cuándo y dónde ver cada uno de ellos.

Se aproxima una fecha espectacular, en la recta final de la fase regular del certamen: Toluca observa a todos desde lo alto de la tabla, pero Cruz Azul, América, Monterrey y Tigres lo escoltan de cerca y buscarán arrebatarle el liderato en las últimas jornadas. De aquí en más, cada encuentro es determinante y los equipos no tendrán margen de error a futuro.

El Diablo Rojo va por el bicampeonato [Foto: Getty]

¿Cuándo comienza la jornada 14 del Torneo Apertura 2025?

La decimocuarta fecha del campeonato de Primera División del futbol mexicano dará inicio este martes 21 de octubre, con ¡cuatro compromisos! para no moverse del televisor en toda la noche. A partir de las 19.00 hora CDMX, los choques en simultáneo de Necaxa-Cruz Azul y América-Puebla brindarán el puntapié para el resto de esta jornada doble.

¿Qué partidos de la jornada 14 se juegan este martes 21 de octubre?

Este martes se presentarán las siguientes cuatro propuestas en el Apertura 2025 de la Liga MX:

Necaxa vs. Cruz Azul: 19.00 horas por Azteca 7, Pluto TV, Claro Sports y ViX Premium.

19.00 horas por Azteca 7, Pluto TV, Claro Sports y ViX Premium. América vs. Puebla: 19.00 horas por ViX Premium.

19.00 horas por ViX Premium. Mazatlán vs. Santos Laguna: 21.00 horas por FOX, FOX One y Caliente TV.

21.00 horas por FOX, FOX One y Caliente TV. Monterrey vs. FC Juárez: 21.05 horas por ViX Premium.

¿Qué partidos de la jornada 14 se juegan este miércoles 22 de octubre?

Este miércoles contará con una oferta de cinco encuentros en el Apertura 2025 de la Liga MX:

Pachuca vs. Tigres UANL: 19.00 horas por FOX, FOX One y Caliente TV.

19.00 horas por FOX, FOX One y Caliente TV. Querétaro vs. Chivas: 19.00 horas por Tubi, FOX One y Caliente TV.

19.00 horas por Tubi, FOX One y Caliente TV. Xolos vs. Toluca: 21.00 horas por FOX, FOX One y Caliente TV.

21.00 horas por FOX, FOX One y Caliente TV. Atlas vs. León: 21.00 horas por ViX Premium.

21.00 horas por ViX Premium. Pumas vs. Atlético San Luis: 21.05 horas por ViX Premium.

La tabla de posiciones en la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX:

