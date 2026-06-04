En el marco de este jornada de días jueves 4 de junio, el mundo de Pumas UNAM sufrió un simbronazo al enterarse de la renuncia de Efraín Juárez luego de llegar a la Final del Clausura 2026. El director técnico mexicano puso de manera abrupta su final en el conjunto capitalino.

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Ahora, el periodista César Luis Merlo reveló los detalles de su partida: “Hoy ustedes van a saber la verdad de cómo fue la salida de Efraín Juárez que empieza en el día de ayer. En el día de ayer, Efraín Juárez llama a alguien de la directiva y le dicen ‘Hasta aquí llegué, presento mi renuncia’. Sí, de manera telefónica. No se renuncia telefónicamente, habitualmente“.

Y continuó: “Habitualmente cuando un técnico renuncia, no renuncia porque no. Va, se sienta, explica sus motivos y renuncia. Bueno, lo único que llamó y dijo ‘Presento mi renuncia, voy a dejar de ser el técnico de Pumas’, y listo. Obviamente, la directiva de Pumas, completamente sorprendida ante esta situación“.

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Además, añadió: “¿Por qué? Porque la directiva de Pumas ya tenía lista la pretemporada y estaban empezando a gestionar los refuerzos. Los que había pedido el propio Efraín Juárez. Durante todo el día de hoy los directivos estuvieron llamaando a Efraín Juárez para tratar de convencerlo. ¿Por qué? Porque querían que siga“.

Por otro lado, esbozó: “Efraín Juárez, en todo su derecho, no los atendió. ¿Qué pasa ahora? Ya está, Efraín Juárez no sigue, no es más el técnico, eso está clarísimo. La directiva de Pumas lo que está haciendo es asesorándose con abogados, viendo el tema de la parte legal, porque para renunciar hay que presentar una carta, un mail, un telegrama, no un llamado telefónico. Eso no va a cambiar nada. No sé si habrá una demanda de Pumas a Efraín o de Efraín a Pumas. No creo que llegue a tanto“.

Para cerrar, mencionó: “Lo que estoy diciendo es que esto tomó y por sorpresa a la directiva. Y quiero hablar de un tema que se comentó y mucho. ¿Estaban peleados Efraín Juárez y Sancho, el director deportivo de Pumas? La realidad es que eso lo saben solamente Sancho y Efraín Juárez“.

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¿Cómo fue la campaña del Clausura 2026 de Efraín Juárez con Pumas UNAM?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Efraín Juárez dirigió 25 compromisos con los Universitarios en el torneo del primer semestre, cosechando 12 victorias, 9 empates y 4 derrotas, significando el 60% de efectividad de los puntos.

En síntesis