Stephano Carrillo ya está listo para dejar Santos Laguna y comenzar una nueva etapa en su carrera. Luego de un rápido ascenso desde las inferiores del conjunto guerrero, el joven delantero de 18 años llamó la atención del Feyenoord neerlandés, equipo que encontró en el originario de Durango al sustituto ideal de Santiago Giménez tras vendérselo al Milan en poco más de 35 millones de euros.

Antes de partir de Torreón, el canterano albiverde se despidió de la Comarca Lagunera con un sentido mensaje en redes sociales hacia la afición y a todos los que colaboraron en su desarrollo tanto profesional como personal. Además, dio a entender que su alejamiento no se trata de una despedida definitiva, sino de un “hasta pronto”.

Cabe destacar que Stephano Carrillo fue fichado por el conjunto de Rotterdam sobre el cierre del mercado de pases europeo a cambio de 3.5 millones de dólares por sus derechos federativos. Por ende, Santos Laguna se ha quedado con el restante 15%, el cual podría representarle un ingreso extra en caso de que el atacante sea vendido por Feyenoord en un futuro.

Stephano Carrillo fue vendido al Feyenoord en 3.5 millones de dólares. (Imago7)

Vale recordar que durante su breve paso por el primer equipo lagunero, en el cual debutó durante el Clausura 2024, el integrante de la Selección Mexicana Sub-20 registró 18 partidos con un gol convertido.

El mensaje con el que Stephano Carrillo se despidió de Santos Laguna

“Hoy me toca despedirme del club que me dio todo, de este bello club que me vio crecer y me brindó su apoyo. Me toca despedirme de esta linda e incondicional afición, me voy contento y tranquilo sabiendo que di todo por estos colores. Gracias a mi familia, a las personas que confiaron en mí y fueron parte de esta bella etapa de mi vida, una etapa llena de aprendizajes, caídas y situaciones adversas pero también de gratos momentos que siempre llevaré en mi corazón”.

“Gracias a todos los directivos, cuerpos técnicos, staffs, compañeros y encargados de casa club que a lo largo de estos 6 años vieron y ayudaron en mi crecimiento como futbolista y lo más importante como persona. No es un adiós si no un hasta pronto. Gracias comarca Lagunera, gracias Club Santos”.