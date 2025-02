Santos Laguna sigue sin poder superar su crisis y los Laguneros acumularon su sexta derrota consecutiva en el Clausura 2025. El equipo de Fernando Ortiz cayó por 3-2 este viernes a la noche ante Necaxa y el club todavía no sumó ni un punto en la Liga MX.

Al igual que viene transcurriendo desde hace algunos partidos, al entrenador argentino otra vez se le consultó sobre el mal momento de Santos Laguna y si piensa en renunciar. No obstante, Fernando Ortiz fue contundente en la conferencia de prensa.

“Las redes sociales son siempre lo mismo. Lo dije en la anterior conferencia. Me han difamado de ladrón, me han difamado de millones de cosas y sabemos por dónde vienen. Yo estoy tranquilo y lo he dicho. Hasta que no levante la situación, no me voy a ir de mi parte y no va a haber una renuncia”, expresó el técnico de los Guerreros.

Es decir que, según las propias palabras de Fernando Ortiz, hasta que no termine la crisis de Santos Laguna y el presente del equipo no mejore, el entrenador no va a pensar en dar un paso al costado. Además, el ‘Tano’ reconoció que sabía cuál era la situación del equipo antes de firmar.

Bruno Barticciotto debutó con Santos Laguna (Getty Images)

“Mira, desde que tomé la decisión de venir a Santos Laguna, sabía lo que encontraba. Lo he dicho y lo he reiterado muchísimas veces. Es una decisión que yo tomé porque quiero y amo la institución. Después ahí, como entrenador, es un desafío para mí. A mí me gusta pisar el barro de vez en cuando, sino las realidades a veces son diferentes”, comentó Fernando Ortiz.

“Entonces está en mi persona poder trabajar, sacar de la situación, crecer, porque esto también se trata de como entrenador poder crecer. Y lo dije, no tengo dudas, yo voy a salir. Va a costar, voy a salir“, de esta manera el entrenador argentino aseguró que logrará cortar el mal momento de Santos Laguna.

Por último, Fernando Ortiz analizó las virtudes y defectos del equipo: “Por momentos somos un equipo muy vulnerable, donde las distracciones nos están costando caro. Luego, el equipo saca ese coraje que tiene por la situación que estamos viviendo, y se anima, y tiene con qué. Falta concretar más minutos esos lapsos que tuvimos, donde el convencimiento tiene que estar en el jugador”.

¿Cuándo vuelve a jugar Santos Laguna?

Después de la derrota de este viernes ante Necaxa, Santos Laguna tendrá una nueva oportunidad el próximo viernes 14 de febrero, día en el que los Laguneros se enfrentarán con Mazatlán por la Jornada 7 del Clausura 2025 en un partido que comenzará a las 21:00hs (CDMX).