El presente de Santos Laguna es desolador. El equipo que dirige Fernando Ortíz ha tenido un pésimo arranque en 2025, sumado a lo flojo que fue su cierre de la temporada pasada. Parece no haber solución a corto plazo para mejorar esta situación, y el futuro del entrenador es una incógnita, ya que los resultados no lo acompañan.

Hasta el momento, “Los Laguneros” son los únicos que no han sumado puntos en el inicio del Clausura 2025 de la Liga MX, con seis derrotas consecutivas, luego de caer por 3-2 en su visita al Necaxa.

Santos Laguna marcó un triste hito al convertirse en parte del exclusivo grupo de equipos con más derrotas consecutivas (9) en la historia del fútbol mexicano. La racha negativa incluye caídas ante rivales como Necaxa, Puebla, Juárez, América, Pachuca, Chivas, Querétaro, otra vez Chivas y Cruz Azul. Este récord resalta la difícil situación que atraviesa el conjunto lagunero, que no ha logrado enderezar su rumbo en la Liga MX.

La situación del equipo es alarmante y el entrenador argentino debe sacar adelante al plantel lo antes posible, aunque ya lo sabía desde el primer momento, porque así se expresó en conferencia de prensa: “Mira, desde que tomé la decisión de venir a Santos Laguna, sabía lo que encontraba. Lo he dicho y lo he reiterado muchísimas veces”.

Y luego continuó: ”Es una decisión que yo tomé porque quiero y amo la institución. Después, ahí, como entrenador, es un desafío para mí. A mí me gusta pisar el barro de vez en cuando; sino, las realidades a veces son diferentes”.

Fernando Ortíz habló sobre su futuro tras una nueva derrota

Pese a que se habla de un fin de ciclo desde hace varios partidos, el entrenador está confiado en que podrá revertir el momento del equipo: “Las redes sociales son siempre lo mismo. Lo dije en la anterior conferencia. Me han difamado de ladrón, me han difamado de millones de cosas y sabemos por dónde vienen. Yo estoy tranquilo y lo he dicho: hasta que no levante la situación, no me voy a ir de mi parte y no va a haber una renuncia”.