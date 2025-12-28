Es tendencia:
¿Por qué no juega Cuti Romero en Crystal Palace vs. Tottenham por la Premier League 2025-26?

El capitán de los Spurs brilla por su ausencia en la delegación que viajó al Selhurst Park Stadium para disputar la Jornada 18.

Por Leandro Barraza

Cuti Romero, capitán de Tottenham Hotspur
© GETTY IMAGESCuti Romero, capitán de Tottenham Hotspur

La Jornada 18 de la Premier League se completa este domingo 28 de diciembre con dos partidos. Uno de ellos se jugará a partir de las 10:30 hs (centro de México) y estará protagonizado por Crystal Palace y Tottenham Hotspur. No obstante, hay ausencias de peso.

Una de las bajas más resonantes para este partido es la de Cristian Romero. El defensor argentino es el capitán de Tottenham y una pieza inamovible en el once. Sin embargo, no fue parte de la delegación que viajó al Selhurst Park Stadium pese a no presentar ninguna lesión.

¿Por qué Cuti Romero no juega en Crystal Palace vs. Tottenham?

El motivo de su ausencia es que vio la tarjeta roja en el último partido de los Spurs contra Liverpool. A los 66 minutos recibió la primera tarjeta amarilla y justo cuando finalizaba el encuentro, en el agregado, vio la segunda. Por eso, Cuti Romero debe cumplir fecha de suspensión ante Crystal Palace.

Cuti Romero recibe la tarjeta roja contra Liverpool (GETTY IMAGES)

Cuti Romero recibe la tarjeta roja contra Liverpool (GETTY IMAGES)

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

Leandro Barraza
