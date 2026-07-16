El ente madre del futbol mundial investigará a la Albiceleste por la bandera exhibida de las Islas Malvinas ante los Three Lions.

En el marco de las Semifinales de la Copa del Mundo 2026, Argentina dio vuelta el partido a Inglaterra y lo derrotó 2-1 para meterse en la gran Final del certamen internacional por segunda edición al hilo. Ahora, el cuadro sudamericano se medirá ante España en la definición.

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Sin, embargo, pese a la algarabía y la felicidad, la Albiceleste podría afrontar una sanción por parte de la FIFA. Acorde a Diario AS, el seleccionado argentino podría recibir una sanción por mostrar una bandera de las Islas Malvinas con connotación política, algo que el ente del futbol mundial no permite.

La misma era una simple retazo de tela con el mensaje ‘Las Malvinas son argentinas’. La Asociación Argentina de Fútbol (AFA) ahora podría ser castigada por lo hecho por sus futbolistas por algo tan notorio y evidente. El reglamento de la FIFA es claro y no admite gesto alguno relacionado con política.

Los jugadores de Argentina desplegaron una bandera tras el partido. [Foto: Getty Images]

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El mismo medio contempla dos posibles penas, por un lado multa económica y por otro castigo de partidos. De momento, lo más probable apunta a la primera de las opciones al menos de manera inmediata. En unas horas la AFA tendrá comunicación oficial de ello y se abrirá un plazo para escuchar la defensa.

Todo parecíera hacer indicar que el gesto tendrá castigo económico a la propia federación de Argentina y no con sanciones de partidos a los jugadores implicados, especialmente a Giovani Lo Celso, el encargado de poner la pancarta sobre el césped.

¿Cuándo y dónde juegan España vs. Argentina por la Final del Mundial 2026?

La Furia Roja y la Albiceste se enfrentarán por la gran definición del torneo el próximo domingo 19 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el MetLife Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey. Mientras España va por la segunda estrella, Argentina va por su cuarto trofeo.

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En síntesis