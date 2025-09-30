James Rodríguez llegó a León a principios de 2025 después de su frustrada etapa en España, donde intentó retomar su carrera en Europa con el Rayo Vallecano, pero las cosas no salieron como esperaba. Buscaba un nuevo rumbo en su carrera y consideró que México era la mejor opción. Su llegada generó muchas expectativas, convirtiéndose en el fichaje estrella del equipo para este año.

Publicidad

Publicidad

ver también Los dos equipos que podrían asegurar su clasificación a la fase final del Apertura 2025 en la Jornada 12

Al principio, todo parecía ir sobre ruedas. James mostró un gran nivel y León se consolidó durante varias semanas como el mejor equipo del Apertura 2025. Sin embargo, la situación cambió drásticamente y no volvieron a ser los mismos después de varias jornadas en un gran nivel.

Tras la decisión de la FIFA de eliminar al club del Mundial de Clubes, el rendimiento colectivo del equipo bajó y los dirigidos por Eduardo Berizzo terminaron decepcionando a la afición ya que fueron eliminados rápidamente en los playoffs.

El inicio de la nueva temporada tampoco fue fácil. Los resultados fueron irregulares y, tras la derrota 2-0 ante FC Juárez, el club decidió prescindir del entrenador que no logró revertir la situación. Por lo tanto, la directiva eligió como reemplazo a Ignacio Ambriz.

Publicidad

Publicidad

Mientras tanto, la directiva comenzó a tomar decisiones respecto al futuro de sus jugadores, y se conoció qué pasará con James al finalizar su contrato a fin de año. Cabe destacar que el ex Real Madrid gana 5 millones de dólares por temporada, siendo así el mejor pago de la plantilla.

ver también Del “vamos por la novena” al “mucho trabajo por hacer”: así recibieron a Ignacio Ambriz en León

¿James Rodríguez se quedará o se irá?

Según información que dio el columnista de Récord, Francotirador, León decidió que James Rodríguez no siga en la institución a fin de año. La idea es no renovar su contrato. Además, todo los caminos apuntan a que no jugará de titular en el próximo partido ante Toluca.

Publicidad