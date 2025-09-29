El regreso de Ignacio Ambriz a León ya es un hecho. Luego de poco más de cuatro años, el último entrenador campeón de Liga MX con La Fiera volvió a la institución para ocupar el lugar que dejó vacante Eduardo Berizzo tras su salida de común acuerdo con la directiva producto de los malos resultados obtenidos en el Apertura 2025.

ver también León anunció a su nuevo entrenador tras la salida de Eduardo Berizzo

Los Panzas Verdes anunciaron la contratación del timonel de 60 años a través de un video al estilo Terminator que fue publicado en las redes sociales oficiales del club. En ese mismo espacio también se destacaron las opiniones de algunos aficionados que reaccionaron a la noticia.

Así, se pudieron leer comentarios de simpatizantes que se ilusionaron con la posibilidad de que Ignacio Ambriz le dé a León su noveno título en la Liga MX, mientras que otros advirtieron que el nacido en la Ciudad de México tendrá mucho trabajo por delante.

Publicidad

Publicidad

Por un lado, algunos aficionados lanzaron: “Venga Nacho, vamos por la novena”, “trae de regreso esa magia Nachito”, “se vienen cosas muy buenas para este club” y “en menos de dos años se viene la novena”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En tanto, otros indicaron: “Hay mucho trabajo por hacer, además de revivir un equipo sin carácter hay que recuperar hambre de ganar y el ADN de este equipo”, “al profe denle los refuerzos que pida, sino en seis meses se irá como todos los DT” y “se necesita tiempo para Ambriz”.

Los números de Ignacio Ambriz en León

De esta manera, Ignacio Ambriz vivirá su segunda etapa en León. Durante su primer ciclo, que se extendió durante casi tres años, dirigió 113 partidos con 61 victorias, 23 empates y 29 derrotas. En su palmarés figura la obtención del Apertura 2020, último título de León en la Liga MX hasta la fecha.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo debutará Ignacio Ambriz en su segunda etapa con León?

Si bien todavía no hay confirmación oficial, todo indica que el ex DT de América, Chivas y Santos Laguna, entre otros, iniciará su segunda etapa en León ante un viejo conocido. Esto se debe a que debutaría frente a Toluca -equipo al que dirigió entre enero del 2022 y octubre del 2023- el sábado 4 de octubre en el Nou Camp de Guanajuato desde las 19:00 horas del centro de México por la Jornada 12 del Apertura 2025.

Ignacio Ambriz podría iniciar su segunda etapa en León ante Toluca en el Nou Camp de Guanajuato. (Getty Images)

Hasta el momento, León se ubica en la undécima posición de la clasificación con 12 puntos, por lo que a falta de seis fechas para la finalización de la etapa regular se estaría quedando fuera de la zona de Play-In, instancia a la que acceden quienes terminen entre el 7° y el 10° puesto.

Publicidad

Publicidad

La tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga MX