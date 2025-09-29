Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Del “vamos por la novena” al “mucho trabajo por hacer”: así recibieron a Ignacio Ambriz en León

El último entrenador campeón de la Liga MX con La Fiera regresó a la institución y esta fue la reacción de los aficionados.

Por Juan Ignacio Barbieri

Ambriz fue campeón del Torneo Apertura 2020 con León.
© Sebastian Laureano MirandaAmbriz fue campeón del Torneo Apertura 2020 con León.

El regreso de Ignacio Ambriz a León ya es un hecho. Luego de poco más de cuatro años, el último entrenador campeón de Liga MX con La Fiera volvió a la institución para ocupar el lugar que dejó vacante Eduardo Berizzo tras su salida de común acuerdo con la directiva producto de los malos resultados obtenidos en el Apertura 2025.

León anunció a su nuevo entrenador tras la salida de Eduardo Berizzo

ver también

León anunció a su nuevo entrenador tras la salida de Eduardo Berizzo

Los Panzas Verdes anunciaron la contratación del timonel de 60 años a través de un video al estilo Terminator que fue publicado en las redes sociales oficiales del club. En ese mismo espacio también se destacaron las opiniones de algunos aficionados que reaccionaron a la noticia.

Así, se pudieron leer comentarios de simpatizantes que se ilusionaron con la posibilidad de que Ignacio Ambriz le dé a León su noveno título en la Liga MX, mientras que otros advirtieron que el nacido en la Ciudad de México tendrá mucho trabajo por delante.

Publicidad

Por un lado, algunos aficionados lanzaron: “Venga Nacho, vamos por la novena”, “trae de regreso esa magia Nachito”, “se vienen cosas muy buenas para este club” y “en menos de dos años se viene la novena”.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

En tanto, otros indicaron: “Hay mucho trabajo por hacer, además de revivir un equipo sin carácter hay que recuperar hambre de ganar y el ADN de este equipo”, “al profe denle los refuerzos que pida, sino en seis meses se irá como todos los DT” y “se necesita tiempo para Ambriz”.

Los números de Ignacio Ambriz en León

De esta manera, Ignacio Ambriz vivirá su segunda etapa en León. Durante su primer ciclo, que se extendió durante casi tres años, dirigió 113 partidos con 61 victorias, 23 empates y 29 derrotas. En su palmarés figura la obtención del Apertura 2020, último título de León en la Liga MX hasta la fecha.

Publicidad

¿Cuándo debutará Ignacio Ambriz en su segunda etapa con León?

Si bien todavía no hay confirmación oficial, todo indica que el ex DT de América, Chivas y Santos Laguna, entre otros, iniciará su segunda etapa en León ante un viejo conocido. Esto se debe a que debutaría frente a Toluca -equipo al que dirigió entre enero del 2022 y octubre del 2023- el sábado 4 de octubre en el Nou Camp de Guanajuato desde las 19:00 horas del centro de México por la Jornada 12 del Apertura 2025.

Ignacio Ambriz podría iniciar su segunda etapa en León ante Toluca en el Nou Camp de Guanajuato. (Getty Images)

Ignacio Ambriz podría iniciar su segunda etapa en León ante Toluca en el Nou Camp de Guanajuato. (Getty Images)

Hasta el momento, León se ubica en la undécima posición de la clasificación con 12 puntos, por lo que a falta de seis fechas para la finalización de la etapa regular se estaría quedando fuera de la zona de Play-In, instancia a la que acceden quienes terminen entre el 7° y el 10° puesto.

Publicidad

La tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga MX

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
León anunció a su nuevo entrenador tras la salida de Eduardo Berizzo
Liga MX

León anunció a su nuevo entrenador tras la salida de Eduardo Berizzo

Los dos ex-Toluca a los que apunta Puebla para superar su mal momento en la Liga MX
Toluca FC

Los dos ex-Toluca a los que apunta Puebla para superar su mal momento en la Liga MX

Fue campeón con León, fracasó en Toluca y ahora lo apuntan para revivir a Chivas
Chivas

Fue campeón con León, fracasó en Toluca y ahora lo apuntan para revivir a Chivas

Así fue el largo viaje que realizó Real Madrid para visitar a Kairat Almaty
Champions League

Así fue el largo viaje que realizó Real Madrid para visitar a Kairat Almaty

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo