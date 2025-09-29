La etapa regular del Apertura 2025 está entrando en su recta definitoria. Faltan tan solo seis jornadas para el comienzo de la fase finaly dos equipos tendrán la posibilidad de asegurarse un lugar en, de mínima, el Play-In de la Liga MX este fin de semana.

Se trata de Toluca y Rayados, quienes marchan en el primer lugar de la tabla de posiciones con 25 puntos y en caso de ganar en sus respectivos compromisos contarán con la seguridad de disputar las últimas cinco fechas del campeonato con la tranquilidad de tener amarrado el repechaje, según consignó el portal Récord.

Por un lado, los Diablos visitarán el sábado 4 de octubre a León en el Nou Camp, en un encuentro con condimentos especiales ya que podría tratarse del inicio de la segunda etapa de Ignacio Ambriz, ex DT de los Diablos, en La Fiera. En caso de obtener la victoria, el equipo de Antonio Mohamed llegaría a las 28 unidades y le sacaría 16 a los Panzas Verdes, los cuales de momento se están quedando a las puertas del Play-In con 12 puntos, con 15 puntos en juego.

La misma situación aplica para Rayados, que se enfrentará a Xolos en el Estadio Caliente el domingo 5. Al tener las mismas unidades que Toluca, sumar de a tres también los clasificaría matemáticamente a la fase final siempre y cuando los Choriceros ganen su partido, aunque claro está que la meta de ambas instituciones es la de acceder directamente a los cuartos de final.

¿Cuántos equipos acceden a la fase final del Apertura 2025?

En total son diez los equipos que acceden a la fase final del Apertura 2025. Los seis primeros de la clasificación irán directamente a los cuartos de final, mientras que del 7° al 10° jugarán el denominado Play-In.

En dicha instancia, el 7° recibe al 8° mientras que el 9° es local del 10°. Posteriormente, el ganador del primer partido se clasifica a cuartos y el perdedor es anfitrión del ganador del segundo juego; quien resulte vencedor de este cotejo se mete a la instancia de los ocho mejores como el último de los clasificados.

La tabla de posiciones del Apertura 2025