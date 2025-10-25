Germán Berterame ya lleva más de seis años jugando en la Liga MX, pero antes de eso se formó, debutó y transcurrió sus primeras temporadas en el futbol argentino, por lo que conoce ambos campeonatos y es una palabra autorizada para meterse en la comparación.

Aunque últimamente cada vez menos futbolistas de Argentina llegan a la Liga MX comparado a otras épocas, Germán Berterame es uno de estos futbolistas que logró destacarse en el país y valora el futbol mexicano. Además, el delantero de Rayados criticó el torneo de su origen.

“En Argentina tiran más patadas, tienes poco tiempo para pensar; acá tienes mucho físico. La gente piensa que venir a la Liga MX es fácil y no lo es, te cuesta muchísimo hasta que te adaptas, y con todo el cambio de alturas y calor, para mi es dificilísimo”, comentó Germán Berterame en una entrevista con TUDN.

Germán Berterame le convirtió a Ecuador en el último amistoso de México (Getty Images)

El delantero debutó con San Lorenzo en 2016 y tuvo un paso por Patronato en Argentina, pero su mejor nivel lo mostró en la Liga MX primero en Atlético San Luis y ahora en Rayados, club al que llegó en julio de 2022 y con el que continúa siendo uno de los referentes.

¿Por qué eligió a la Selección Mexicana?

Por otro lado, Germán Berterame reveló que no planeaba nacionalizarse, pero la posibilidad de disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana lo motivó a hacerlo: “La verdad no pensaba en nacionalizarme mexicano, pero un día me dijeron que si me gustaría porque podría ir a la Selección”.

“Lo hablé con mi familia porque vimos la posibilidad de ir a un Mundial y dijimos todos que, si podía luchar para un Mundial, sería lindo. Era muy buena opción. A raíz de eso empecé a darle continuidad y acá estamos”, expresó el delantero de Monterrey, quien manifestó que lo recibieron muy bien en el Tri.

“Me recibieron muy bien, empecé a conocer de a poco a los que están en Europa. Los de la Liga MX ya los conozco porque luego nos saludamos en los partidos como rivales”, concluyó Germán Berterame. El delantero ha estado presente en las últimas dos convocatorias de Javier Aguirre y tiene buenas posibilidades de jugar el Mundial 2026, pero deberá seguir con un buen nivel.

En síntesis