El Germán Berterame que comenzó el 2025 jamás podría haber imaginado el presente que estaría atravesando diez meses después: el centrodelantero de Rayados cambió los murmullos de principio de año por aplausos, ovaciones y cataratas de mensajes positivos en redes sociales, luego de su enorme cosecha goleadora de la temporada.

El atacante del Club de Futbol Monterrey, que durante los dos campeonatos sostuvo su alto rendimiento, volvió a convertir, esta vez ante FC Juárez en el Estadio BBVA. El argentino naturalizado mexicano lanzó una diagonal, recibió un pase filtrado entre líneas de Oliver Torres, y definió de primera contra un poste ante la salida del portero Jurado.

Con su anotación ante los ‘Bravos’, Germán Berterame alcanzó los 9 tantos en el Torneo Apertura 2025: le marcó un tanto a Atlético San Luis, tres tantos al Atlas, un tanto a Querétaro, un tanto a Toluca, dos tantos a Xolos de Tijuana y un tanto a FC Juárez. El ‘killer’ de Rayados, con un promedio de casi un gol por partido jugado.

A Berterame le habían anulado el gol, pero el VAR lo dio por válido y celebró.

Germán Berterame logró, con la anotación ante ‘Bravos’, igualar su mejor campaña goleadora en el futbol mexicano: en el Torneo Apertura 2021, vistiendo los colores del Atlético de San Luis, había sido campeón de goleo con 9 tantos, junto al uruguayo Nicolás López. En este Apertura 2025, con nueve no le alcanzará para ser el máximo artillero.

Producto de su excelente cosecha en esta edición, Berterame se colocó sólo uno por debajo de Paulinho, líder de goleo de esta Liga MX. El artillero del Deportivo Toluca continúa en lo más alto de la tabla con 10 anotaciones, y todavía tiene que jugar este miércoles ante Xolos. Eso sí, ‘Berte’ hizo su tarea por esta jornada y mantiene en rienda corta a su rival individual.

La tabla de goleo del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

Los números de Germán Berterame desde su llegada a Rayados:

En lo que va de su estadía en el Monterrey, el atacante que viene de representar a la Selección Mexicana acumula 64 goles y 14 asistencias en 143 partidos jugados, una estadística muy positiva contemplando que supo ser un futbolista muy resistido por la afición. Además, ‘Berte’ está teniendo un año consagratorio: lleva 26 tantos en este 2025, y todavía quedan dos meses de competencia.