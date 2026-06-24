Quién es César Ramos, el árbitro que dirige Escocia vs. Brasil en el Mundial 2026

El mexicano imparte justicia en el partido entre Escocia y Brasil, que define el orden de clasificados en el Grupo C del Mundial 2026.

Un partido de alta exigencia, como lo es Escocia vs. Brasil para definir el Grupo C del Mundial 2026, merece una autoridad reconocida. César Arturo Ramos Palazuelos fue designado por la FIFA como árbitro central para este encuentro que se disputa HOY miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

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El mexicano, nacido en Culiacán, Sinaloa, es uno de los silbantes principales de la CONCACAF y estará representando a su confederación por segunda vez en este certamen. Ya fue el juez principal en el juego entre Nueva Zelanda e Irán, que terminó 2-2, el pasado lunes 15 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Así fue el debut de César Ramos en el Mundial 2026

La primera y única aparición del colegiado sinaloense en este Mundial 2026 fue en la primera jornada, precisamente en el duelo entre Nueva Zelanda e Irán, correspondiente al Grupo G. Representando a la FMF (Federación Mexicana de Fútbol) y a la CONCACAF cumplió con una correcta labor sin polémicas. Solo mostró una tarjeta amarilla a Ehsan Hajsafi, de la nación asiática, y llevó con mucha altura las riendas de un encuentro que terminó igualado 2-2.

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La experiencia de César Ramos como árbitro

Quitando sus participaciones en torneos de renombre como la Liga MX, Copa Oro y Concachampions, entre otros, César Arturo Ramos Palazuelos ya formó parte de tres ediciones de la Copa del Mundo:

Mundial 2018: Brasil 1-1 Suiza; Polonia 0-3 Colombia y Uruguay 2-1 Portugal.

Brasil 1-1 Suiza; Polonia 0-3 Colombia y Uruguay 2-1 Portugal. Mundial 2022: Dinamarca 0-0 Túnez; Bélgica 0-2 Marruecos; Portugal 6-1 Suiza; Francia 2-0 Marruecos.

Dinamarca 0-0 Túnez; Bélgica 0-2 Marruecos; Portugal 6-1 Suiza; Francia 2-0 Marruecos. Mundial 2026, al momento: Irán 2-2 Nueva Zelanda.

El árbitro de la FMF y CONCACAF tuvo la oportunidad de impartir justicia en un partido de este tipo de torneo a Brasil. Fue en la edición 2018, cuando La Canarinha empató 1-1 con Suiza el 17 de junio, en la Fase de Grupos, con goles de Philippe Coutinho y Steven Zuber en Rostov del Don. Esa fue su aparición mundialista con más tarjetas amarillas: amonestó a cuatro futbolistas.

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Las estadísticas de César Ramos como árbitro

545 partidos dirigidos

2302 tarjetas amarillas mostradas

120 jugadores expulsados

158 penales cobrados

Terna arbitral completa en Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026

Árbitro principal: César Ramos (México)

Asistente 1: Alberto Morin (México)

Asistente 2: Marco Bisguerra (México)

Cuarto árbitro: Espen Eskas (Noruega)

Quinto árbitro: Jan Erik Engan (Noruega)

VAR: Guillermo Pacheco (México)

AVAR: Abdullah Alshehri (Arabia Saudita)

SVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

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En síntesis