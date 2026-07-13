El colegiado mexicano fue uno de los árbitros principales presente en el certamen internacional de Norteamérica.

La Copa del Mundo 2026 sigue su curso y apenas quedan disputar 4 partidos de los 104 que tiene la edición de este año. Solo cuatro equipos siguen en carrera y Francia, España, Inglaterra y Argentina buscarán sumar una copa más en sus vitrinas.

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Más allá de los partidos, otra cuestión importante es la participación de los árbitros en el torneo, en el cual México ha tenido participación, sobre todo con César Ramos, uno de los árbitros principales del certamen y que representó a la nación.

Acorde a la publicado por el Director Comunicación Estrátegica de la Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT), Fernando Schwartz, el colegiado terminó su participación en el torneo: “Fuentes bien informadas me notifican que César Ramos terminó su Mundial con dos partidos“.

César Ramos no tendrá más acción en el Mundial 2026. [Foto: Captura]

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Cabe recalcar que, como mencionó Schwartz, el colegiado mexicano dirigió dos compromisos: el empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, y la victoria 3-0 de Brasil ante Escocia, ambos correspondientes a la Fase de Grupos. Desde entonces, el juez no volvió a tener acción.

Con esto, el árbitro terminó de dirigir su tercer Mundial, aunque es el único que solo dirigió en la Fase de Grupos. En Rusia 2018, dirigió 3 partidos, arbitrando un duelo de Octavos de Final. En tanto, en Qatar 2022 fue parte de 4 compromisos, siendo parte incluso de la Semifinal Francia y Marruecos.

Los árbitros principales que siguen en el Mundial 2026

AFC (Asia)

Alireza Faghani (Australia)

Adham Makhadmeh (Jordania)

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CAF (África)

Jalal Jayed (Marruecos)

CONCACAF (Norte y Centroamérica)

Ivan Barton (El Salvador)

Ismail Elfath (Estados Unidos)

CONMEBOL (Sudamérica)

Wilton Sampaio (Brasil)

Jesus Valenzuela (Venezuela)

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UEFA (Europa)

Espen Eskas (Noruega)

Szymon Marciniak (Polonia)

Maurizio Mariani (Italia)

Glenn Nyberg (Suecia)

João Pinheiro (Portugal)

Slavko Vincic (Eslovenia)

En síntesis