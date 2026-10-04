La FIFA decidió que para esta pausa de partidos internacionales se juntaran un par de meses septiembre y octubre, con la idea de que no se interrumpieran las competencias en dos ocasiones continuas. De esta manera, ahora las selecciones jugaron cuatro partidos en lugar de dos.

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La Selección Mexicana disputó ya tres enfrentamientos, ante Colombia el 26 de septiembre, aún cuando se jugaba la Jornada 10 del Apertura 2026, después se midió ante Perú, y a Estados Unidos, pero aún le resta un partido en esta Fecha FIFA, por lo que la mayoría de jugadores no podrá regresar con sus equipos hasta que pase el duelo ante Chile.

¿Cuándo acaba la Fecha FIFA?

El último duelo para este parón será el próximo martes 6 de octubre, por lo que al término de este encuentro cada uno de los jugadores estaría viajando de regreso con los diferentes equipos. Este juego se disputará a las 20:30 horas del centro de México y de ahí se dará la reanudación de la Liga MX el próximo fin de semana.

¿Cuándo regresa la Liga MX?

La Liga Mexicana comienza de esta manera el próximo viernes 9 de octubre con un partido entre Puebla y León, así como el Tigres vs Toluca. Para el sábado 10 de octubre se disputan el Juárez vs Xolos, Querétaro vs Atlante, Atlas vs Chivas y América vs Rayados. Y para cerrar esta J11, el domingo el Atlético de San Luis vs Santos, Pachuca vs Necaxa y se cierra con el Pumas vs Cruz Azul.

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Es así que la reanudación de la Liga MX arranca este viernes 9 de octubre a las 19:00 horas del centro de México.

En síntesis